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Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии
21:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Европейский парламент поддержал кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

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Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Фон дер Ляйен получила 383 голоса "за", сообщил Сассоли.

Несмотря на существенное противостояние в ряде фракций Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен и звучавшую в ходе дебатов критику, министр обороны Германии успешно прошла испытание.

Ранее она была заслушана политическими фракциями относительно ее проектов во главе Еврокомиссии. На заседании во вторник в Страсбурге фон дер Ляйен изложила свое видение дальнейшей политики Европейской комиссии.

Факт избрания будущего председателя Еврокомиссии, который приступит к своим полномочиям в конце года, позволяет начать формирование новой исполнительной коллегии Евросоюза. Комитеты Европарламента проведут слушания с каждым кандидатом в члены ЕК, чтобы "оценить их способности управлять делами, которые на них будут возложены".

Затем европейские депутаты должны будут проголосовать за одобрение полного состава Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен во вторник поблагодарила депутатов Европарламента за оказанное ей доверие.

"Я чувствую, что мне оказана большая честь, и я благодарю вас за оказанное мне доверие", - заявила фон дер Ляйен после голосования в Европарламенте, обращаясь к депутатам.

"Ваше доверие - это ваша вера в сильную и единую Европу, от востока до запада, от севера до юга, это ваша вера в Европу, которая готова бороться за будущее, а не друг с другом", - добавила избранный председатель Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, номинированная кандидатом на пост главы Еврокомиссии, заявила, что уйдет в отставку независимо от результатов голосования за её кандидатуру.

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

Фон дер Ляйен получила 383 голоса "за", сообщил Сассоли.

Несмотря на существенное противостояние в ряде фракций Европарламента по кандидатуре фон дер Ляйен и звучавшую в ходе дебатов критику, министр обороны Германии успешно прошла испытание.

Ранее она была заслушана политическими фракциями относительно ее проектов во главе Еврокомиссии. На заседании во вторник в Страсбурге фон дер Ляйен изложила свое видение дальнейшей политики Европейской комиссии.

Факт избрания будущего председателя Еврокомиссии, который приступит к своим полномочиям в конце года, позволяет начать формирование новой исполнительной коллегии Евросоюза. Комитеты Европарламента проведут слушания с каждым кандидатом в члены ЕК, чтобы "оценить их способности управлять делами, которые на них будут возложены".

Затем европейские депутаты должны будут проголосовать за одобрение полного состава Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен во вторник поблагодарила депутатов Европарламента за оказанное ей доверие.

"Я чувствую, что мне оказана большая честь, и я благодарю вас за оказанное мне доверие", - заявила фон дер Ляйен после голосования в Европарламенте, обращаясь к депутатам.

"Ваше доверие - это ваша вера в сильную и единую Европу, от востока до запада, от севера до юга, это ваша вера в Европу, которая готова бороться за будущее, а не друг с другом", - добавила избранный председатель Еврокомиссии.

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ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен.
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