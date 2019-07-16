Глава Минобороны Германии сообщила, что уходит в отставку

Новости мира: Во вторник, 16 июля, кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии рассмотрят депутаты Европарламента.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, номинированная кандидатом на пост главы Еврокомиссии, заявила, что уйдет в отставку независимо от результатов голосования за её кандидатуру.

Соответствующее заявление она во вторник опубликовала на своей странице в Twitter, сообщает DW.

"Завтра я хочу заручиться доверием Европарламента. Независимо от результата голосования, я собираюсь в среду подать в отставку с поста министра обороны, чтобы направить все свои силы на служение Европе", - написала министр.

Она добавила, что глубоко благодарна за годы, проведенные с Бундесвером.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии лидеры стран ЕС представили единогласным решением без учета этой концепции, которая не имеет формального отражения в учредительных соглашениях ЕС. В первый день пленарного заседания ЕП, в ходе обсуждения результатов Европейского совета высокого уровня, который проходил в течение трех дней с 30 июня по 2 июля текущего года, лидеры политических групп и отдельные депутаты подвергли острой критике такое решение лидеров стран ЕС, которым были отклонены кандидатуры и единогласно рекомендовали к назначению на пост президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, отклонив кандидатуры ведущих кандидатов от Европейской Народной Партии и Европейских Социалистов.