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Процентная ставка на покупку земли будет существенно снижена

Процентная ставка на покупку земли будет существенно снижена
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин намерен снизить реальную ставку по кредитам на покупку сельхозземель с 17% до 3% благодаря программе компенсаций.

Кабинет министров Украины намерен снизить реальную ставку по кредитам на покупку земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория на ее продажу с 17% до 3% благодаря программе компенсаций процентных ставок, но которую в проекте государственного бюджета на 2020 год планируется направить 4,4 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Учетная ставка НБУ сейчас 17%. Фактически, при привлечении с/х товаропроизводителем кредита под 20% после компенсации учетной ставки, кредит ему будет стоить всего 3%, что является в полной мере европейским уровнем и дешевле, чем арендная плата, которую хозяйство уже платит", - написал Высоцкий.

По его словам, стоимость кредитов в Украине является одним из наибольших препятствий для внедрения свободного оборота земель, так как высокая стоимость привлечения финансирования заставляет многих аграриев не поддерживать реформу, поскольку у них нет средств, чтобы стать полноценными участниками рынка.

Так, для удовлетворения спроса аграриев на дешевый кредитный ресурс планируется ввести программу удешевления процентов по кредитам, привлеченным для покупки земли.

"Только на 2020 год по этому направлению будет предоставлено 4,4 млрд грн - это в 25 раз больше, чем было предусмотрено на льготное кредитование фермеров в 2019 году. Этого будет более чем достаточно для удовлетворения спроса аграриев в первый год", - подчеркнул Высоцкий, добавив, что именно фермеры смогут получить льготные кредиты от государства на приобретение земли. Высоцкий также добавил, что украинскую землю смогут покупать лишь украинские граждане и украинские компании и "никаких других вариантов нет и быть не может".

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Как заявила в начале сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительство Украины готовит инструмент удешевления кредитов для фермеров в форме компенсации кредитной ставки. Правительственный проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает на поддержку агропромышленного комплекса 4,4 млрд грн.

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НБУ, Финансы, Кредиты, Фермеры.
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