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Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020

Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
11:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Украине на выплату долгов в следующем году нужно 438 миллиардов.

В 2020 году платежи по государственному долгу составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание – 145,2 млрд грн.

Об этом говорится в проекте Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", сообщает пресс-служба Минфина.

"Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн; погашение государственного долга – 292,9 млрд гривень", - говорится в сообщении.

В министерстве планируют, что на конец 2020 года объем государственного долга к ВВП снизится до уровня 46,7%. Одним из путей реализации такой амбициозной задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020).

Госбюджет-2020: Сколько планируется выделить на здравоохранение, культуру и образование

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год заложены выплаты в счет государственного долга в размере 460 млрд грн.

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Экономика, Госдолг, Минфин, Финансы, Минфин Украины.
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