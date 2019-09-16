Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020

Новости Бизнеса:Украине на выплату долгов в следующем году нужно 438 миллиардов.

В 2020 году платежи по государственному долгу составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание – 145,2 млрд грн.

Об этом говорится в проекте Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", сообщает пресс-служба Минфина.

"Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга – 145,2 млрд грн; погашение государственного долга – 292,9 млрд гривень", - говорится в сообщении.

В министерстве планируют, что на конец 2020 года объем государственного долга к ВВП снизится до уровня 46,7%. Одним из путей реализации такой амбициозной задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020).

Как сообщалось, в государственном бюджете на 2019 год заложены выплаты в счет государственного долга в размере 460 млрд грн.