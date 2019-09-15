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Госбюджет-2020: Сколько планируется выделить на здравоохранение, культуру и образование

Госбюджет-2020: Сколько планируется выделить на здравоохранение, культуру и образование
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Маркарова подчеркнула, что все стратегические приоритеты в проекте бюджета полностью профинансированы.

В проекте государственного бюджета на 2020 год на здравоохранение предусмотрено 108 млрд гривень, на образовательную сферу - 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности - 8,6 миллиарда гривень.

Такие данные были обнародованы в воскресенье на брифинге в Доме правительства.

"Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура - полностью профинансированы в этом проекте бюджета. Но главный уклон будет - это бюджет эффективности внутри программы", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

В частности, в проект бюджета-2020 общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в текущем году. Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн.

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Расходы на развитие культуры и информационную сферу предусмотрены на уровне 8,6 млрд грн, которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания - 2 млрд грн, на поддержку кинематографии - 1,3 млрд гривень.

Расходы государственного бюджета-2020 на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проект бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

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"В сфере здравоохранения расходы предусмотрены на все стратегические направления - первичная медицина, экстренная помощь, амбулаторное лечение. То же касается и образования. И образовательная субвенция, поддержка Новой украинской школы, начальные классы, инклюзивное образование - все это запланировано и будет профинансировано . Значительно эффективнее можно планировать и расходы на культуру и информационную сферу теперь, когда все эти направления под крышей одного министерства. Однако здесь главная задача также - это вопрос эффективности внутри", - подчеркнула Маркарова.

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Госбюджет, Культура, Здравоохранение, Минфин, Образование, Оксана Маркарова.
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