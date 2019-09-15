Оборона и безопасность Украины будет обеспечена "космической" суммой

Новости Бизнеса:Необходимость усиливать меры обеспечения обороны и безопасности Украины вынуждают Минфин увеличить финансирование этой отрасли.

Министерство финансов Украины планирует полностью обеспечить решение вопроса национальной безопасности, выделив в следующем году на данную отрасль более 200 млрд гривень.

Такую цифру озвучила министр финансов Оксана Маркарова на пресс-конференции.

По ее словам, перед Украиной остро стоит задача обеспечения безопасности и обороны, вместе с чем увеличиваются расходы на оплату труда всех распорядителей, причастных к обороне и безопасности страны. В проекте бюджета Украины общая сумма на безопасность и оборону составит 245,8 млрд гривень, но не все средства направятся распорядителям, ведь в программе бюджета появилась новая статья, которая регулирует распределение средств Советом нацбезопасности и обороны Украины.

В свою очередь, премьер Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров Украины планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует в следующем году постепенно уменьшать налоги и сделать их равными для всех плательщиков.

Также правительство Украины в течение следующих двух недель планирует подать на рассмотрение парламента Программу деятельности, которая описывает все запланированные к реализации реформы.