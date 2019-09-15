Гончарук анонсировал новую Программу деятельности Кабмина

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поделился планами относительно утверждения госбюджета.

Правительство Украины в течение следующих двух недель планирует подать на рассмотрение парламента Программу деятельности, которая описывает все запланированные к реализации реформы. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Премьер-министр объяснил поставленные сроки на публикацию программы деятельности правительства тем, что в существующем проекте бюджета на следующий год не учтены обещанные перед выборами идеи команды Владимира Зеленского.

Алексей Гончарук сказал, что правительству необходимо дождаться одобрения этой программы деятельности и других законов, которые необходимо учесть при подаче второй части госбюджета до 2 ноября.

Сегодня Алексей Гончарук также заявил, что он сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год. По его словам, на подготовку бюджета, как правило, у правительства идет полгода.

Напомним, ранее министр экономики Оксана Маркарова представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины.