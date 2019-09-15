Кабмин готов передать проект Госбюджета в Раду

Новости Украины:Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.

Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом после заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

".... мы сегодня это сделаем (передадим проект бюджета - ред.) ... будем пытаться максимально выполнять нормы закона", - отметил Гончарук.

По его словам, на подготовку бюджета, как правило, у правительства идет полгода.

"У нас было две недели. Не хочу сказать, что мы стартовали с нуля ... мы все еще базируем на показатели, которые были по состоянию на весну", - пояснил он.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины.