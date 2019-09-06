Макарова представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс"

Новости Украины:Министр финансов считает, Украина может создать Долговое агентство.

Украина может создать Долговое агентство, которое позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом.

Об этом заявила Министр финансов Оксана Маркарова во время внеочередного заседания правительства, сообщает Правительственный портал.

Министр также представила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", которым предлагается ввести европейскую практику управления государственным долгом и создать Долговое агентство Украины.

Агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и будет подчиняться Министерству финансов.