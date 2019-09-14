Правительство Украины решило соединить Черное и Балтийское море

Новости Украины:По словам Алексея Гончарука, строительство канала между двумя морями входит в инфраструктурные планы Украины.

В Правительстве Украины заговорили о необходимости соединить Балтийское и Черное море. О таких намерениях он сообщили во время своего выступления на форуме YES, который проходит этими днями в Киеве. По его словам это один из масштабных инфраструктурных проектов, которые планируют совершить в Правительстве.

По словам премьера, реализация данного проекта является абсолютно реальной. Алексей Гончарук сообщил о сорока водных путях, которые необходимо обсуждать с Польшей и Белоруссией. Однако чтобы говорить с ними об этом, нужно налаживать конструктивные отношения. По словам Гончарука, Украина уже начала это делать.

Раньше премьер-министр Украины заявил, что необходимо искать пути по сосуществования с РФ. Он также заверил, что Киев будет опираться на прагматичный подход и в качестве примера навел политику американского президента Дональда Трампа.

Глава украинского правительства подчеркивает, что самым лучшым ответом на агрессию России, является успешная Украина.