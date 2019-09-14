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Правительство Украины решило соединить Черное и Балтийское море

Правительство Украины решило соединить Черное и Балтийское море
14:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Алексея Гончарука, строительство канала между двумя морями входит в инфраструктурные планы Украины.

В Правительстве Украины заговорили о необходимости соединить Балтийское и Черное море. О таких намерениях он сообщили во время своего выступления на форуме YES, который проходит этими днями в Киеве. По его словам это один из масштабных инфраструктурных проектов, которые планируют совершить в Правительстве. 

По словам премьера, реализация данного проекта является абсолютно реальной. Алексей Гончарук сообщил о сорока водных путях, которые необходимо обсуждать с Польшей и Белоруссией. Однако чтобы говорить с ними об этом, нужно налаживать конструктивные отношения. По словам Гончарука, Украина уже начала это делать.  

Раньше премьер-министр Украины заявил, что необходимо искать пути по сосуществования с РФ. Он также заверил, что Киев будет опираться на прагматичный подход и в качестве примера навел политику американского президента Дональда Трампа. 

Гончарук: Нужно отойти от "романтических представлений о мире"

Глава украинского правительства подчеркивает, что самым лучшым ответом на агрессию России, является успешная Украина. 

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Все по теме:

Украина, Россия, Ялтинская конференция, Алексей Гончарук, Форум YES.
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