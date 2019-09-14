Гончарук: Нужно отойти от "романтических представлений о мире"

Новости Украины:Правительство Украины осознает риски которые несет "Северный поток-2" и готова к ним.

В Кабмине понимают все риски, которые возникнут в результате сокращения транзита российского газа через территорию Украины после запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, отвечая на вопрос относительно понимания правительством рисков, к которым приведет сокращение транзита российского газа из-за строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

"Мы понимаем все риски, очень хорошо информированы. Мы готовы к этому - наши государственные компании и чиновники, которые отвечают за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам. Я не думаю, что есть смысл переживать по этому поводу", - сказал Гончарук.

Он назвал проект "Северный поток-2" частью гибридной борьбы против Украины.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что Украине нужно отойти от "романтических представлений о мире": что другие страны в ущерб себе якобы защищать интересы Украины и границы. По его словам, другие страны прежде всего отстаивать интересы своих граждан и бизнеса.

Также Гончарук отметил, что переговоры по поводу транзита газа состоятся уже на следующей неделе, и правительство к ним готово.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины строят рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долларов доходов в год.