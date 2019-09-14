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В Мариуполе состоится инвестиционный форум

В Мариуполе состоится инвестиционный форум
12:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Алексей Гончарук анонсировал большой инвестиционный форум, который должен пройти в Мариуполе в конце октября.

29 октября в Мариуполе состоится большой инвестиционный форум. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"29 октября мы планируем провести в Мариуполе большой инвестиционный форум", - сказал он.

Гончарук добавил, что на форуме планируется представить сферы, в которые стоит инвестировать.

3 июля на Конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осенью в Мариуполе состоится инвестиционный форум. Он призвал иностранных инвесторов посетить мероприятие и рассмотреть предложения по финансированию инфраструктурных и гуманитарных проектов на Донбассе. Зеленский также сообщил, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

Гончарук: Детенизация и бизнес - два звена для роста экономики

Как сообщалось ранее, Кабинет министров планирует, что присоединение Украины к энергетическому рынку Европы состоится в 2025 году.

Кроме этого, премьер-министр Украины сообщил, что Украина располагает достаточными доказательствами преследования граждан в аннексированом Россией Крыму.

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Мариуполь, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Инвестиционный форум.
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