Гончарук: Детенизация и бизнес - два звена для роста экономики

Новости Украины:по словам премьер-министра Украины, принятые вчера законопроекты, открыли путь для реального роста Украинской экономики.

Принятые вчера, 10 сентября, Верховной Радой в первом чтении законопроекты, направленные на детенизацию экономики и прекращение давления на бизнес, в будущем обеспечат рост национальной экономики, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как передает пресс-служба Кабмина, речь идет о законопроектах по декриминализации наказания за фиктивное предпринимательство (№1080), по внесению изменений в Закон Украины "О публичных закупках" (№1076) и по сокращению перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, в сфере телекоммуникаций (№1050).

"Мы стали свидетелями реального прогресса по детенизации украинской экономики. В первом чтении мы приняли законопроекты, которыми мы, во-первых, мотивируем потребителей получать фискальные чеки. Во-вторых, требуем за счет упрощения и удешевления процесса применения РРО (кассовых аппаратов - ред) все же их использовать. В-третьих, этими мерами повышаем уровень защиты прав потребителей. При этом нужно понимать, что эти документы еще будут дорабатываться вместе с общественностью, бизнесом и профильными экспертами", - цитирует премьера его пресс-служба.

Ранее Гончарук заявил, что целью нового Кабмина является рост ВВП Украины минимум на 40% в ближайшие пять лет.