"Украина против России": Гончарук прокомментировал рассмотрение в ЕСПЧ "крымских" дел

Новости Украины:Гончарук надеется на положительное решение "крымских" дел в ЕСПЧ.

Украина располагает достаточными доказательствами преследования граждан в аннексированом Россией Крыму.

Об этом написал в Facebook Премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя сегодняшние слушания в Европейском суде по правам человека по делу "Украина против России" относительно обвинения российской стороны в нарушении Европейской конвенции о права человека в оккупированном Крыму.

"Сегодня Европейский суд по правам человека провел заседание относительно приемлемости иска "Украина против России" о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Украина имеет достаточно доказательств жестокого преследования граждан, к которым прибегает Россия", - написал Гончарук.

Он добавил, что Россия обвиняется в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека — права на жизнь, запрет пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд, права на уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии, общего запрета дискриминации и еще много других.

"РФ должна нести ответственность за нарушение норм международного права, в частности в сфере прав человека. Ожидаем положительное решение позже", - резюмировал Гончарук.

Как сообщалось ранее, в Страсбурге ЕСПЧ 11 сентября прошли слушания по межгосударственному делу "Украина против России" относительно обвинения российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.