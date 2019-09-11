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Первая часть слушаний по делу "Украины против России" завершена

Первая часть слушаний по делу "Украины против России" завершена
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Российская сторона заявляет, что заявление 13 марта 2014 года подало не легитимное правительство Украины.

В Страсбурге завершилась открытая часть заседания Палаты Европейского суда по правам человека, который слушает дело "Украина против России (Крым)" и должен принять решение относительно приемлемости для рассмотрения этого дела по существу.

Об этом в Facebook сообщил эксперт Регионального центра прав человека (РЦПЧ) Сергей Заец, который присутствовал на заседании.

Так, Украину на слушании представляла команда сотрудников Минюста во главе с заместителем министра юстиции - уполномоченным в делах ЕСПЧ Иваном Лищиной и английским барристером Беном Эмерсоном, который специализируется на терроризме и международных вооруженных конфликтах (представлял в судах Косово, Хорватию, Кипр, Грузию и др.).

Россию, в свою очередь, представляли около 10 юристов, а также представители Генштаба РФ и Следственного комитета РФ.

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По словам правозащитника РЦПЧ, первой отведенные на выступление 30 минут взяла Россия. Представители российского правительства в своем выступлении заявили, что жалобу 13 марта 2014 года подало нелегитимное правительство Украины, поскольку в то время в Украине "царили фашизм и беспорядок". По мнению РФ, решения относительно Крыма принимались органами, которые действовали в соответствии с законодательством Украины, в частности, решение о референдуме. В России заявили, что военные РФ в Крыму в феврале 2014 были, но в пределах, предусмотренных "Соглашением между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины".

Представители Украины, в свою очередь, отметили, что над зданием парламента Крыма с 27 февраля развевался российский флаг, а само здание было захвачено вооруженными людьми. Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что акт агрессии со стороны РФ подтвержден ведущими международными институтами, а РФ блокирует доступ в Крым любых органов.

После выступления сторон судьи поставили им ряд вопросов, в частности юридического характера.

"По неюридическим вопросам наиболее развернуто представители сторон высказалась о возможности компромисса. Представители России сказали, что в последнее время отношения улучшились, и в подтверждение сослались на недавнее возвращение пленных. Но отметили, что все равно сейчас отношения недостаточно теплые, чтобы мириться и искать компромисс. Позиция правительства Украины была более однозначной. "Примирение в этой ситуации означало бы пренебрежение международным правом", - отметил Заец.

Суд в закрытой части примет решение относительно приемлемости для рассмотрения по существу этого дела.

Первоначальное заявление Украины № 20958/14 было подано 13 марта 2014 года. Оно касается нарушений РФ в Крыму после установления эффективного контроля над полуостровом 27 февраля 2014 года ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 9 (свобода мнений, совести и религии), ст. 10 (свобода высказывания мнения), ст. 11 (свобода собраний и объединений ) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 (запрет дискриминации) Конвенции, ст. 18 (пределы использования ограничений прав) и ст. 1 (защита права собственности), ст. 2 (право на образование) и ст. 3 (право на свободные выборы) Протокола, ст. 2 (свобода перемещения) Четвертого протокола к Конвенции, ст. 1 (общий запрет дискриминации) Двенадцатого протокола к Конвенции.

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В настоящее время в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел "Украина-Россия", связанных с агрессией РФ: 1) ”Украина против России” о нарушениях прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ; 2) "Украина против России" о нарушениях прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей; 3) "Украина против России" по фактам похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов представителями террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и их незаконного или фактического перемещения на территорию России; 4) "Украина против России" о нарушении Россией прав украинских политических заключенных; 5) "Украина против России" о захваченных украинских моряках.

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Украина, Европейский Суд, Россия, Крым, Страсбург, ЕПСЧ, Сергей Заец.
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