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СМИ: со следующего года в Крыму начнется строительство вертолетоносцев

СМИ: со следующего года в Крыму начнется строительство вертолетоносцев
10:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По информации Российских СМИ, первые корабли начнут строить в мае 2020 года.

Первые два российских универсальных десантных корабля будут заложены на судостроительном заводе "Залив" в Крыму в мае 2020 года.Об этом сообщает ТАСС во ссылкой на два источника в кораблестроительной отрасли РФ.

"Два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году". Источник агентства добавил, что головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Другой источник уточнил, что "закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года". Второй источник подтвердил, что водоизмещение каждого корабля составит до 15 тыс. т. По его словам, корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Собеседник агентства также сообщил, что "разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК".

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ТАСС признает, что не располагает официальным подтверждением предоставленной источниками информации.

Этому предшествовало: Ранее другой источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что не позже конца 2019 года Минобороны завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли.

По его словам, построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027, а серийный – до начала 2030-х годов.

Агентство отмечает: Завод "Залив" в Керчи имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 тыс. т.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 – у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты.

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Кроме того, УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.Россия аннексировала Крым в 2014 году и, по некоторым данным, наращивает там свою военную мощь.

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Россия, Крым, Военные корабли, Вертолетоносцы.
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