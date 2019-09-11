ЕСПЧ: В Крыму нарушаются права человека

Новости мира:ЕСПЧ проведут заседание по международному делу "Украина против России" о нарушении прав человека в оккупированном РФ Крыму.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет слушания по межгосударственному делу "Украина против России" по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в оккупированном Крыму.

Слушания пройдут в среду, 11 сентября, утром в Страсбурге.

"Европейский суд по правам человека проведет слушания "Украина против России" относительно обвинений о нарушении Россией в Крыму Европейской конвенции прав человека", - заявили в ЕСПЧ.

Украина внесла этот иск против РФ 13 марта 2014 года.

"Правительство Украины заявляет, что Российская Федерация осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым, неотъемлемой частью Украины, с 27 февраля 2014 года. Юрисдикция над ситуацией привела к многочисленным нарушениям Конвенции", - говорится о возбужденном деле Украины против РФ.

Среди конкретных нарушений Украина указывает на убийство со стороны России украинских военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц. Также речь идет о случаях применения пыток, жестокого обращения, противоправного содержания РФ украинских граждан.

В настоящее время ЕСПЧ рассматривает пять межгосударственных дел Украины против России после начала российской вооруженной агрессии. Кроме того, зарегистрировано около 4 тыс. персональных дел, связанных с событиями в Крыму и в Восточной Украине.