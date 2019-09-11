Генсек ООН назвал Крым частью Украины, но российские "выборы" там не комментирует

Новости Украины:После обмена пленными между Украиной и РФ, генеральный секретарь ООН планирует использовать свое влияние.

Позиция генсека ООН по Крыму соответствует резолюциям Генассамблеи, которая признает его частью Украины, но он не может комментировать местные выборы, прошедшие в эти выходные на оккупированном полуострове, поскольку не имеет на это мандата. Так пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга ответил на вопрос корреспондента Укринформа.

“В том, что касается непосредственно ситуации в Крыму, позиция генерального секретаря последовательна и совпадает с резолюциями Генеральной ассамблеи, в частности, относительно территориальной целостности Украины, которая была принята на 68-й сессии”, - заявил Дюжаррик.

Он добавил, что позиция генсека также соответствует более недавней, принятой на 73-й сессии ГА, резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь, Украина”, в которой ассамблея, среди прочего, подтвердила приверженность территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

“У нас нет мандата, чтобы комментировать эти выборы. Мы обычно не комментируем, если у нас нет мандата... Взгляд генерального секретаря на этот вопрос очень четкий, и он соответствует резолюции Генеральной ассамблеи о территориальной целостности Украины”, - добавил спикер.

После обмена пленными между Украиной и РФ, генеральный секретарь ООН планирует использовать свое влияние, чтобы убедить стороны воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликта.

Антониу Гутерреш 8 сентября назвал обмен удерживаемыми лицами важным гуманитарным актом, который "может стать позитивным шагом к повышению доверия между всеми". Он также выразил надежду на разблокирование "регулярного и конструктивного диалога на всех уровнях", с прицелом на построение пути к тому, чтобы однажды найти урегулирование конфликта на востоке Украине.