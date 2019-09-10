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Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ

Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
22:45 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Поверенный в делах США в Украине убежден, что россияне уже хотят убраться из Донбасса.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что из-за экономического бремени вследствие санкций и финансирования войск на Донбассе войска РФ скоро покинут восток Украины.

"Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне чувствуют – и речь идет не только о санкциях, хотя и санкциях тоже, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику – так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - сказал Тейлор.

"И цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций, наводит меня на мысль, что они хотели бы убраться из Донбасса. Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними – в каком угодно формате... Ведь диалог вроде бы проходит хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне оставили Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым", - добавил он.

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Тейлор также отметил, что встреча президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится через две недели – если президенты смогут "согласовать между собой свои графики".

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США, Россия, Донбасс, Оккупированный Крым, Уильям Тейлор.
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