Болтон без Трампа: советник президента США уволен

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом он написал в твиттере.

«Вчера я информировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я категорически не согласен со многими из его предложений и попросил его уйти в отставку», — написал он.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019