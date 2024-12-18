С седой бородой и волосами и еле двигается: Шварценеггера не узнать на съемках нового фильма (фото, видео)

Актер порадует поклонников главной ролью в рождественской ленте

Арнольд Шварценеггер – известный американский актер, бодибилдер и продюсер австрийского происхождения. Он добился успеха в Голливуде, сыграв в таких лентах, как "Терминатор", "Хищник", "Вспомнить все". Теперь актера заметили на съемках нового фильма.

Арнольд Шварценеггер превратится в роль Санта-Клауса в новом фильме "Человек с сумкой", передает The Mirror. Это первая рождественско-новогодняя картина актера после фильма 1996 года "Подарок на Рождество". Для того чтобы Шварценеггер стал похож на Санту, ему прицепили седые волосы и белую бороду.

Фото: Getty Images

На съемках актера заметили в белом свитере с рождественскими мотивами, вельветовыми брюками, разноцветной шапкой и красном пальто. Поклонники отметили, что 77-летнему Шварценеггеру подходит быть Сантой.

Фото: Getty Images

По сюжету фильма Санта-Клаус находит в списке вора Венса, который должен помочь ему вернуть праздничный мешок с подарками, чтобы Рождество состоялось. Пока неизвестно, когда зрители увидят фильм, поскольку детали держат в тайне.

Режиссером фильма стал Адам Шенкман, которого актер назвал "одним из самых веселых режиссеров" с которыми он когда-либо имел дело. Также Шварценеггер выразил благодарность компании Amazon MGM Studios, снимающей рождественскую ленту.

"Санта-Клаус приезжает в город! Это фантастически снимать "Человек с сумкой" с Адамом Шенкманом — одним из самых веселых режиссеров, с которыми я работал, Нью-Йорк — прекрасный город, в котором мы работаем. Amazon MGM Studios — это радость, и я не могу дождаться, чтобы поделиться всем этим рождественским настроением с каждым из вас", — поделился Арнольд.

Фото: Getty Images

Пользователи сети распространили ролик, на котором заметно, что актер уже не так легко передвигается, как раньше. Его походка стала медленнее.

Отметим, что в марте 2024 года Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Этому предшествовали три операции на открытом сердце. Актер рассказывал, что чувствует себя хорошо.

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