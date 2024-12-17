Бросила Россию и похудела на 45 килограммов: как сейчас выглядит актриса Любава Грешнова

Актриса в течение 10 лет строила карьеру в России

Любава Грешнова — известная украинская актриса, которая долгое время снималась в российских сериалах, как и Екатерина Кузнецова. После начала полномасштабного вторжения вместе с мужем и сыном уехала из страны-агрессора и осудила ее за войну против Украины.

"Телеграф" расскажет, что известно об актрисе, и чем она занимается сейчас.

Любава Грешнова — что известно

Будущая актриса родилась в Харькове в 1988 году. С детства Любава была очень активной: занималась танцами, пением, участвовала в театральной студии и кружке журналистики. Уже в 13 лет Грешнова стала автором и ведущей программы "Детский кинозал" на харьковском телевидении. В 15 лет девушка снялась в ленте "Русское".

После окончания школы Грешнова поступила в Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого, где училась на актрису. А по окончании вуза стала работать в столичном театре "Созвездие". Дебютировала в ленте "Мама, я лётчика люблю".

Фото из сети

В 2011 году Любава стала ведущей популярного телешоу "Взвешенные и счастливые". Параллельно женщина начала играть в разных сериалах и фильмах. В 2012 году актриса переехала в Москву. Первую главную роль она получила в сериале "Невеста моего друга", благодаря чему стала узнаваемой.

Также актриса играла в киноработах "Пока живу, люблю", "Переезд", "Верни мою любовь", "Красивая жизнь". В 2016 году Грешнова превратилась в помощницу императрицы Екатерины II Софию Чарторыжскую.

Фото из сети

Кроме этого, Грешнова принимала участие в фильмах и сериалах "Клуб обманутых жен", "Случайная невеста", "Возвращение", "Сиделка", "Тень прошлого". В общей сложности Любава работала в России в течение 10 лет. Также она проживала в стране-агрессора вместе со своим мужем, актером Михаилом Пшеничным и сыном, которого назвали в честь отца. После родов женщина похудела на 45 кг.

Фото из сети

Фото из сети

Где сейчас Любава Грешнова

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Грешнова перебралась с мужем и сыном в Польшу. Она занималась волонтерством на вокзале в Варшаве, а затем начала ездить по Европе с украиноязычными спектаклями.

В частности, принимала участие в постановках "Коты-Беженцы", "Счастливый день", "Все возможно". Женщина гастролировала со своим мужем, Михаилом Пшеничным и актрисой Екатериной Кузнецовой, тоже уехавшей из страны-оккупанта.

Фото из инстаграма Любавы Грешновой

Фото из инстаграма Любавы Грешновой

Сейчас Любава живет в двух странах — Украине и Польше. Она периодически появляется в украинских проектах. Одной из последних больших работ Грешновой стал сериал "Две сестры", в котором она сыграла с актрисой Дарьей Петрожицкой.

Фото из инстаграма Любавы Грешновой

Также Любава продолжает выступать со спектаклями в европейских странах и путешествует по миру.

Фото из инстаграма Любавы Грешновой

Фото из инстаграма Любавы Грешновой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни актера Николая Добрынина, сыгравшего Митяя в сериале "Сваты". Он женился трижды.