Зарабатывала рубли в России, но изменилась: что известно о звезде сериала Кухня Кузнецовой и где она сейчас

Актриса была звездой в России даже после 2014 года

Екатерина Кузнецова, украинская актриса, известная по роли Саши в сериале "Кухня", имеет выразительную позицию по войне в Украине. После полномасштабного вторжения России в Украину она публично выразила поддержку своей родине, осудила агрессию России и переехала из Москвы.

Да, до начала полномасштабного вторжения актриса строила карьеру в стране-агрессорке, но впоследствии все же вернулась в Украину. "Телеграф" решил вспомнить, что говорила Екатерина Кузнецова о войне и где она сейчас.

Екатерина Кузнцова родилась в Киеве. В детстве девушка мечтала стать оперной певицей, но вступила в театральный и все же стала актрисой. Впервые на экранах появилась на Первом национальном канале. Девушка была ведущей утренних эфиров.

В качестве актрисы Екатерина Кузнецова дебютировала в сериале "Возвращение Мухтара-2", ставшим началом ее карьеры в России. В РФ Екатерина Кузнецова переехала в 2010 году, потому что, по ее словам, в Украине ее звали сниматься только на телевидении, а она хотела быть актрисой.

Известно, что Екатерина Кузнецова стала благодаря сериалу "Кухня", где сыграла официантку Сашу. После роли в этом российском сериале актриса начала сниматься в украинских проектах, но продолжала жить в России. В РФ Екатерина Кузнецова переехала в 2010 году, потому что, по ее словам, в Украине ее звали сниматься только на телевидении, а она хотела быть актрисой.

Где сейчас Екатерина Кузнецова и что говорит о войне

Сейчас актриса проживает преимущественно на испанском острове Тенерифе. Она покинула Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, осудив агрессию и выразив поддержку своей родине.

Екатерина Кузнецова заявила, что уже с 2014 года была шокирована политикой России, но продолжала там работать по личным обстоятельствам. После 2022 года она окончательно разорвала связи с РФ, отказавшись от каких-либо проектов, связанных с этой страной. Екатерина активно поддерживает Украину, выступает за донаты на гуманитарную помощь и делится своей позицией в социальных сетях, называя войну ужасным преступлением против человечности.

Актриса снимается в украинских сериалах, поэтому постоянно ездит из Испании в Украину и наоборот. Сейчас Кузнецова полностью украинизировалась — ведет соцсети и говорит по-украински.

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