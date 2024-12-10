Заробляла рублі у Росії, але змінилася: що відомо про зірку серіалу "Кухня" Кузнєцову і де вона зараз

Акторка була зіркою у Росії навіть після 2014 року

Катерина Кузнєцова, українська акторка, відома за роллю Саші у серіалі "Кухня", має виразну позицію щодо війни в Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона публічно висловила підтримку своїй батьківщині, засудила агресію Росії та переїхала з Москви.

Так, до початку повномасштабного вторгнення акторка будувала кар’єру у країні-агресорці, але згодом все ж повернулася в Україну. "Телеграф" вирішив пригадати, що говорила Катерина Кузнєцова про війну і де вона зараз.

Катерина Кузнцова народилася у Києві. У дитинстві дівчина мріяла стати оперною співачкою, але вступила у театральний і все ж стала акторкою. Вперше на екранах вона з’явилася на Першому національному каналі. Дівчина була ведучою ранкових ефірів.

У якості акторки Катерина Кузнєцова дебютувала в серіалі "Повернення Мухтара-2", що стало початком її кар’єри у Росії. До РФ Катерина Кузнєцова переїхала у 2010 році, бо, за її словами, в Україні її кликали зніматися лише на телебаченні, а вона хотіла бути акторкою.

Відомо, що Катерина Кузнєцова стала завдяки серіалу "Кухня", де вона зіграла офіціантку Сашу. Після ролі у цьому російському серіалі, акторка почала зніматися в українських проєктах, але продовжувала жити у Росії.

Де зараз Катерина Кузнєцова і що каже про війну

Зараз акторка проживає переважно на іспанському острові Тенеріфе. Вона залишила Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, засудивши агресію та висловивши підтримку своїй батьківщині.

Катерина Кузнєцова заявила, що вже з 2014 року була шокована політикою Росії, але продовжувала там працювати через особисті обставини. Після 2022 року вона остаточно розірвала зв’язки з РФ, відмовившись від будь-яких проєктів, пов’язаних із цією країною. Катерина активно підтримує Україну, виступає за донати на гуманітарну допомогу та ділиться своєю позицією у соціальних мережах, називаючи війну жахливим злочином проти людяності.

Акторка знімається в українських серіалах, тому постійно їздить з Іспанії до України і навпаки. Зараз Кузнєцова повністю українізувалася — веде соцмережі та розмовляє українською.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає і де перебуває дружина Дмитра Назарова, який зіграв Віктора Петровича у серіалі "Кухня". Особисте життя актора завжди було у таємниці.