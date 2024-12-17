Виходила заміж тричі: як виглядають колишні чоловіки Сєдокової і що про них відомо

Третій чоловік артистки у день її народження скоїв самогубство

В ночь на 17 декабря бывший муж певицы-предательницы Анны Седоковой — Янис Тимма — покончил жизнь самоубийством. Причиной такого поступка, вероятно, стало сложное эмоциональное состояние спортсмена после развода с артисткой. На месте самоубийства обнаружили телефон с посланием исполнительнице, стакан и веревку. Он был не первым мужчиной певицы.

Седокова была в браке трижды. "Телеграф" расскажет о бывших мужчинах исполнительницы и как выглядят они.

Личная жизнь Анны Седоковой

Первым мужчиной певицы стал капитан киевского "Динамо" Валентин Белькевич. Он был старше исполнительницы на 10 лет. Седокова ради него покинула группа "ВИА Гра". Вскоре у супругов родилась дочь Алина.

Поговаривали, что футболист изменял певице, поэтому уже через 2 года они развелись. Исполнительница вернулась к певческой карьере. В 2014 году Белькевич умер от тромбоэмболии, то есть закупорки сосуда тромбом.

Вторым избранником Седоковой стал бизнесмен из Киева Максим Чернявский. Мужчина был на 4 года младше артистки. Они обручились в 2011 году в Калифорнии. В том же году певица родила дочь Монику.

В 2013 году супруги развелись. В прессе писали, что брак распался, потому что певица вернулась в Москву строить карьеру. Чернявский пытался лишить исполнительницу родительских прав через суд. Как следствие, дочь Моника осталась жить с папой в Лос-Анджелесе.

Впоследствии Седоковова имела роман с предпринимателем и сыном одного из самых больших российских олигархов — Артемом Комаровым. От него певица родила сына Гектора. Через несколько месяцев после рождения ребенка пара разошлась.

Также предательница находилась в отношениях с танцовщиком Сергеем Гуманом. Они были вместе в течение 2 лет. До свадьбы у пары так и не дошло.

В 2020 году певица вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Избранник был на 10 лет младше артистки. Ради исполнительницы мужчина оставил свою жену с маленьким сыном. Они жили вместе с детьми певицы: дочерью Алиной и сыном Гектором.

В октябре 2024 года певица подала на развод с баскетболистом. Говорили, что причиной такого решения артистки стали финансовые проблемы в семье. Карьера Тиммы не сложилась, поэтому он не зарабатывал много. Также были слухи, что отношения испортились, потому что спортсмен жил некоторое время в США из-за работы. В то время как запроданка находилась в Москве.

В начале декабря супруги развелись. Тимма вернулся из США, чтобы попытаться помириться с певицей. Мужчина пытался с ней встретиться, но не удалось. Также поздравил артистку с днем ​​рождения 16 декабря. Затем совершил самоубийство. На месте смерти нашли веревку, телефон с просьбой позвонить Седоковой и стакан из-под сока.

Комментируя самоубийство экс-мужа, исполнительница рассказала, что последние полгода "жила в аду". Она сказала, что Тимма постоянно угрожал самоубийством, если артистка уйдет от него. Также она попросила не распространять новость о смерти ее бывшего мужа, чтобы об этом не узнал ее ребенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась Анна Седокова после пластических операций. Она существенно переделала свою внешность многочисленными внешними вмешательствами.