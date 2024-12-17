Виходила заміж тричі: як виглядають колишні чоловіки Сєдокової і що про них відомо

Третій чоловік артистки у день її народження скоїв самогубство

У ніч проти 17 грудня колишній чоловік співачки-зрадниці Анни Сєдокової — Яніс Тімма — закінчив життя самогубством. Причиною такого вчинку, ймовірно, став складний емоційний стан спортсмена після розлучення з артисткою. На місці самогубства знайшли телефон з посланням виконавиці, склянку та мотузку. Він був не першим чоловіком виконавиці.

Сєдокова була у шлюбі тричі. "Телеграф" розкаже про колишніх чоловіків виконавиці і який вигляд вони мають.

Особисте життя Анни Сєдокової

Першим чоловіком співачки став капітан київського "Динамо" Валентин Белькевич. Він був старшим за виконавицю на 10 років. Сєдокова заради нього покинула гурт "ВІА Гра". Невдовзі у подружжя народилась донька Аліна.

Подейкували, що футболіст зраджував співачці, тож вже через 2 роки вони розлучилися. Виконавиця повернулась до співочої кар'єри. У 2014 році Белькевич помер від тромбоемболії, тобто, закупорки судини тромбом.

Другим обранцем Сєдокової став бізнесмен з Києва Максим Чернявський. Чоловік був на 4 роки молодшим за артистку. Вони побралися у 2011 році у Каліфорнії. У тому ж році співачка народила доньку Моніку.

У 2013 році подружжя розлучилось. У пресі писали, що шлюб розпався, тому що співачка повернулась до Москви будувати кар'єру. Чернявський намагався позбавити виконавицю батьківських прав через суд. Як наслідок, донька Моніка залишилась жити з татом у Лос-Анджелесі.

Згодом Сєдоковова мала роман з підприємцем і сином одного з найбільших російських олігархів — Артема Комарова. Від нього співачка народила сина Гектора. Через кілька місяців після народження дитини пара розійшлась.

Також зрадниця перебувала у стосунках з танцівником Сергієм Гуманом. Вони були разом протягом 2 років. До весілля у пари так і не дійшло.

У 2020 році співачка вийшла заміж за латвійського баскетболіста Яніса Тімму. Обранець був на 10 років молодшим за артистку. Заради виконавиці чоловік залишив свою дружину з маленьким сином. Вони жили разом з дітьми співачки: донькою Аліною та сина Гектора.

У жовтні 2024 року співачка подала на розлучення з баскетболістом. Подейкували, що причиною такого рішення артистки стали фінансові проблеми в сім'ї. Кар'єра Тімми не склалась, тому він не заробляв багато. Також були чутки, що стосунки зіпсувалися, тому що спортсмен жив певний час у США через роботу. Тоді як запроданка перебувала у Москві.

На початку грудня подружжя розлучилось. Тімма повернувся зі США, щоб спробувати помиритися зі співачкою. Чоловік намагався з нею зустрітися, але не вдалося. Також він привітав артистку з днем народження 16 грудня. Потім скоїв самогубство. На місці смерті знайшли мотузку, телефон з проханням зетелефонувати Сєдоковій і склянку з-під соку.

Коментуючи самогубство ексчоловіка, виконавиця розповіла, що останні пів року "жила в пеклі". Вона сказала, що Тімма постійно погрожував самогубством, якщо артистка піде від нього. Також вона попросила не розповсюджувати новину про смерть її колишнього чоловіка, щоб про це не дізналась її дитина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилась Анна Сєдокова після пластичних операцій. Вона суттєво переробила свою зовнішність численними зовнішніми втручаннями.