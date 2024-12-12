Після зливу секс-фото у зрадниці Анни Асті нові проблеми в Росії

У виконавиці-зрадниці тепер знову є репутаційні проблеми

Уродженка Черкас, співачка Анна Асті, інтимні фото якої днями злили у мережу, знову потрапила у скандал. Цього разу співачка пов'язана із судовим позовом у країні-агресорці.

Виявилось, що на бар "Сплетни" у Санкт-Петербурзі, обличчям якого є Анна Асті, подали до суду, пишуть російські ЗМІ. У двох позовах вимагається сплатити оренду за приміщення на суму у понад 1,2 мільйони рублів (понад 460 тисяч гривень).

Скриншот з російських медіа

З'ясувалось, що виконавиця не є власницею цього закладу, як багато-хто думав. Вона лише його платно рекламує. Натомість бар належить ресторатору Павлу Чеснокову та маркетологу Яні Локотош. Співачка писала про бар "Сплетни" як про своє улюблене місце та вдалий вибір для "пятничных вечеринок цариц".

Скриншот з російських медіа

Зазначимо, що напередодні невідомий поширив у мережі секс-фото Анни Асті. На них артистка позує повністю або частково голою, ледь прикриваючи свої принади. Виконавиця розповіла, що її шантажували протягом пів року.

Шахраї вимагали багато коштів, аби фото не стали публічними. Однак Асті не заплатила їм, тому невідомий оприлюднив інтимні світлини. Сама співачка пояснювала, що фотографувалась у такому вигляді для свого чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і що говорить про війну уродженка Харкова Лідія Ареф'єва, яка прославилась грою у серіалі "Інтерни". Там вона працювала на одному майданчику з путіністом Іваном Охлобистіним.