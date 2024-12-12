После слива секс-фото у предательницы Анны Асти новые проблемы в России

У исполнительницы-предательницы теперь снова есть репутационные проблемы

Уроженка Черкасс, певица Анна Асти, интимные фото которой на днях слили в сеть, снова попала в скандал. В этот раз певица связана с судебным иском в стране-агрессора.

Оказалось, что на бар "Сплетни" в Санкт-Петербурге, лицом которого является Анна Асти, подали в суд, пишут российские СМИ. В двух исках требуется оплатить аренду за помещение на сумму более 1,2 миллиона рублей (более 460 тысяч гривен).

Скриншот из российских медиа

Выяснилось, что исполнительница не является владелицей этого заведения, как многие думали. Она только его платно рекламирует. Бар принадлежит ресторатору Павлу Чеснокову и маркетологу Яне Локотош. Певица писала о баре "Сплетни" как о своем любимом месте и удачном выборе для "пятничных вечеринок цариц".

Скриншот из российских медиа

Отметим, что неизвестный распространил в сети секс-фото Анны Асти. На них артистка позирует полностью или частично голой, едва прикрывая свои прелести. Исполнительница рассказала, что ее шантажировали в течение полугода.

Мошенники требовали много средств, чтобы фото не стали публичными. Однако Асти не заплатила им, поэтому неизвестный обнародовал интимные фотографии. Сама певица объясняла, что фотографировалась в таком виде своему мужу.

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