Зробила собі нове обличчя: як виглядала зрадниця Сєдокова до пластичних операцій

Співачка запевняє, що робила лише одну пластичну операцію

Російська співачка українського походження та ексучасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка замовчує війну,змінювала свою зовнішність за допомогою пластичних операцій. Про це виконавиця майже ніколи не говорила відкрито, однак

Вперше під ніж хірурга співачка лягла у віці 21 рік, після перших пологів. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядала Анна Сєдокова до пластичних операцій і як вона виглядає зараз.

Що відомо про пластичні операції Анни Сєдокової

Ліпосакція: У 21 рік, після перших пологів, Анна зважилася на ліпосакцію. Вона зізналася, що мала комплекси через свою вагу (58 кг) і критику з боку оточення. Проте операція не принесла очікуваного щастя і не вплинула на її стосунки з тодішнім чоловіком, який продовжував зраджувати.

"Мені здавалося, що в мене жирні стегна, у мене був комплекс. Хтось сказав, що має бути три дірочки між ногами, а у мене їх не було", — зізнавалася співачка.

Однією з найбільш помітних змін стало збільшення грудей. Ймовірно, Анна зробила операцію до народження дітей, а пізніше скоригувала форму після пологів. Про це неодноразово говорили пластичні хірурги. Ця зміна її зовнішності активно обговорюється в медіа та серед фанатів.

Хоча Сєдокова не підтверджувала змін форми носа, порівняння фотографій з початку її кар'єри та сучасних свідчить про більш витончену форму носа, про що також часто пишуть у ЗМІ. Однак оскільки ці чутки не підтверджені, ймовірно, співачка досягла зміни форми носа за допомогою контурного макіяжу.

Також Анна Сєдокова використовує ін’єкції гіалуронової кислоти для надання об’єму губам. Вона не приховує регулярного звернення до косметологів для підтримання молодості шкіри та привабливості обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала до пластики зрадниця Повалій. Російська співачка перебрала з операціями.