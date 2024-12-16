Укр

Сделала себе новое лицо: как выглядела предательница Седокова до пластических операций

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Анна Седокова
Анна Седокова. Фото Колаж Телеграфу

Певица уверяет, что делала только одну пластическую операцию

Российская певица украинского происхождения и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая умалчивает войну, меняла свою внешность с помощью пластических операций. Однако б этом исполнительница почти никогда не говорила открыто.

Впервые под нож хирурга певица легла в возрасте 21 года, после первых родов. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Анна Седокова до пластических операций и как она выглядит сейчас.

Что известно о пластических операциях Анны Седоковой

: В 21 год, после первых родов, Анна решилась на липосакцию. Она призналась, что имела комплексы из-за своего веса (58 кг) и критики со стороны окружения. Однако операция не принесла ожидаемого счастья и не повлияла на ее отношения с тогдашним мужем, который продолжал изменять.

Анна Седокова

" Мне казалось, что у меня жирные бедра, у меня был комплекс. Кто-то сказал, что должно быть три дырочки между ногами, а у меня их не было", — признавалась певица.

Одним из наиболее заметных изменений явилось увеличение груди. Вероятно, Анна сделала операцию до рождения детей, а позже скорректировала форму после родов. Об этом не раз говорили пластические хирурги. Это изменение ее внешности активно обсуждается в медиа и среди фанатов.

Анна Седокова
Анна Седокова

Хотя Седокова не подтверждала изменения формы носа, сравнение фотографий с начала ее карьеры и современных свидетельствует о более утонченной форме носа, о чем также часто пишут в СМИ. Однако поскольку эти слухи не подтверждены, вероятно певица достигла изменения формы носа с помощью контурного макияжа.

Анна Седокова
Анна Седокова

Также Анна Седокова использует инъекции гиалуроновой кислоты для придания объему губам. Она не скрывает регулярного обращения к косметологам для поддержки молодости кожи и привлекательности лица.

Анна Седокова
Анна Седокова

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела до пластики предательница Повалий. Российская певица переборщила с изменениями.

Теги:
#Пластические операции #Анна Сєдокова