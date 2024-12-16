Певица уверяет, что делала только одну пластическую операцию

Российская певица украинского происхождения и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая умалчивает войну, меняла свою внешность с помощью пластических операций. Однако б этом исполнительница почти никогда не говорила открыто.

Впервые под нож хирурга певица легла в возрасте 21 года, после первых родов. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Анна Седокова до пластических операций и как она выглядит сейчас.

Что известно о пластических операциях Анны Седоковой

: В 21 год, после первых родов, Анна решилась на липосакцию. Она призналась, что имела комплексы из-за своего веса (58 кг) и критики со стороны окружения. Однако операция не принесла ожидаемого счастья и не повлияла на ее отношения с тогдашним мужем, который продолжал изменять.

" Мне казалось, что у меня жирные бедра, у меня был комплекс. Кто-то сказал, что должно быть три дырочки между ногами, а у меня их не было", — признавалась певица.

Одним из наиболее заметных изменений явилось увеличение груди. Вероятно, Анна сделала операцию до рождения детей, а позже скорректировала форму после родов. Об этом не раз говорили пластические хирурги. Это изменение ее внешности активно обсуждается в медиа и среди фанатов.

Хотя Седокова не подтверждала изменения формы носа, сравнение фотографий с начала ее карьеры и современных свидетельствует о более утонченной форме носа, о чем также часто пишут в СМИ. Однако поскольку эти слухи не подтверждены, вероятно певица достигла изменения формы носа с помощью контурного макияжа.

Также Анна Седокова использует инъекции гиалуроновой кислоты для придания объему губам. Она не скрывает регулярного обращения к косметологам для поддержки молодости кожи и привлекательности лица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела до пластики предательница Повалий. Российская певица переборщила с изменениями.