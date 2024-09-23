До пластики и российских песен: как выглядела Ирина Билык в начале карьеры и что она тогда пела

Певица стала настоящим открытием для украинской аудитории

Ирина Билык – известная украинская певица, отметившая в 2020 году юбилей – 30 лет сценической карьеры. А в этот день, 6 апреля, она отмечает день рождения – ей исполнилось 56 лет. Петь артистка начала еще со школы, а затем пробивалась на большую сцену из-за музыкальных фестивалей и конкурсов. Она стала настоящей звездой и остается ею и сейчас.

Что стоит знать:

Ирина Билык — народная артистка Украины, которая начала сольную карьеру в начале 90-х с музыкальных фестивалей

Певица прошла путь от украиноязычных хитов до русскоязычных альбомов, а сейчас снова переводит репертуар на украинский

Она объединяет воспитание сына с благотворительными концертами в поддержку Украины

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Ирина Билык в начале своей карьеры и какие песни она пела в то время.

Ирина Билык — начало карьеры и первые украинские хиты

Певица Ирина Билык — коренная киевлянка, она родилась в семье простых инженеров. С детства будущая звезда была увлечена музыкой, также занималась танцами, а потом стала солисткой детского ансамбля "Солнышко".

Во времена, когда не было телевизионных талант-шоу, Ирина Билык активно принимала участие в музыкальных фестивалях. Так, в 1989 года она впервые стала участницей фестиваля "Червона рута", а в 1992 вышла на сцену "Славянского базара". Так началась ее сольная певческая карьера. В том же 1992 году певица выпустила первый профессиональный клип на украиноязычную песню "Лише твоя". Надо сказать, что в начале карьеры Билык пела исключительно на украинском языке, а уже в 2000-х, когда ее популярность стремительно росла, в репертуаре начали появляться русскоязычные песни.

В 1995 году Ирина Билык поехала в тур "Нова", который музыкальные эксперты называли первым туром в истории украинской поп-музыки.

В 1996 году артистка продолжила участвовать в фестивалях, она посетила "Таврийские Игры", где получила награду "Золотая Жар-Птица" в номинациях "Певица года" и "Песня года".

Песня "А я пливу у човні", которая вышла в 1997 году стала мегапопулярной в Украине и сделала Билык настоящей звездой. Уже тогда она стала лицом некоторых брендов, ведь ее узнавали.

В 2000 году вышел знаковый в карьере Ирины Билык поп-роковый альбом "ОМА". С того времени практически каждая новая песня артистка становилась хитом. Это в то время появились песни — "Снег", "О любви" и дуэт с Кузьмой Скрябиным "Мовчати".

Популярность певицы продолжала расти, она становилась частой гостьей на телевидении. В 2007 году Билык приняла участие в "Танцах со звездами", где познакомилась с будущим мужем Дмитрием Дикусаром. Также она была в проектах "Народная звезда", "Зірка+Зірка", а в 2011 году певица стала членом жюри популярного шоу "Фабрика зірок-4". К слову, в 2008 году Ирину Билык удостоили званием Народной артистки Украины.

Ирина Билык сейчас — как она выглядит и чем занимается

Ирина Билык остается настоящей звездой в Украине. Сейчас ей 54 года, она продолжает выступать на сцене и воспитывать маленького сына Табриза. Артистка никогда публично не рассказывала о хирургических вмешательствах в свою внешность, но и не отрицала их. Она выглядит моложе своих лет — всегда красивая и ухоженная.

С начала полномасштабной войны в Украине Ирина Билык перевела несколько своих хитов на украинский язык, а также начала исполнять на концертах старые украиноязычные хиты, которых в ее репертуаре немало. Артистка много выступала за границей в поддержку Украины и продолжает давать благотворительные концерты и сейчас.

