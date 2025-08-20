Говорит на русском, в Украине не живет: куда пропала Лобода после побега из Москвы

После выезда из России, артистка строит свою карьеру не в Украине

Светлана Лобода — популярная украинская певица, которая долгое время строила карьеру в России. После начала полномасштабной войны звезда поддержала Украину и выехала из Москвы, однако живет она сейчас не в Киеве и выступает тоже не украинского зрителя.

"Телеграф" расскажет, где поселилась Светлана Лобода после побега из России и чем она сейчас занимается.

Светлана Лобода — где она сейчас живет?

Светлана Лобода родилась в Ирпене под Киевом и начинала строить свою карьеру в Украине. Сначала она выступала в составе группы "ВИА Гра", но потом ушла в сольное плавание и ориентировалась в основном на российский рынок. Со временем Лобода достигла невероятных успехов в России и стала едва ли не главной звездой в стране-террористе.

В 2009 году Лобода представляла Украину на Евровидении. Фото: Getty Images

Однако, когда в 2022 году началась полномасштабная война в Украине, Светлана поспешно сбежала из Москвы. Она заявила о своей проукраинской позиции, первое время даже пробовала говорить на украинском языке, но со временем вернулась к русскому. А вот жить в Украине не осталась, она поселилась в Европе.

Лобода решила жить в Латвии, а не в Украине. Фото: Getty Images

Как оказалось, страной для жизни Лобода выбрала Латвию, она с семьей поселилась в Риге. Туда же она перевезла свою команду и начала строить музыкальный бизнес заново. При этом в 2023 году артистка заявила, что не собирается переводить на украинский язык свои песни, так как у нее большая русскоговорящая аудитория.

Лобода не планирует переводить свои песни на украинский язык. Фото: Getty Images

Кроме того, певица заявила, что не русский язык убивает украинских детей, а еще, что русский язык не принадлежит российским властям. Так что она продолжит работать на свою русскоговорящую аудиторию и выпускать российские песни.

Лобода также призналась, что планирует жить в Европе или Америке, выпускать и англоязычные песни. Также в ее репертуаре есть и новые украинские песни. А вот выступать в Украине Светлана, судя по всему, не стремится.

Лобода изучает английский язык и мечтает выйти на англоязычный музыкальный рынок. Фото: Getty Images

На ее странице в Instagram много фото и видео, а также анонсов с концертов в европейских городах. Недавно артистка, например, выступала в Казахстане. К слову, свой блог в соцсети Лобода также ведет на русском языке, посты с украинскими надписями появляются очень редко.

У Лободы плотный график выступлений в Европе и не только

