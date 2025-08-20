Говорит на русском, в Украине не живет: куда пропала Лобода после побега из Москвы
После выезда из России, артистка строит свою карьеру не в Украине
Светлана Лобода — популярная украинская певица, которая долгое время строила карьеру в России. После начала полномасштабной войны звезда поддержала Украину и выехала из Москвы, однако живет она сейчас не в Киеве и выступает тоже не украинского зрителя.
"Телеграф" расскажет, где поселилась Светлана Лобода после побега из России и чем она сейчас занимается.
Светлана Лобода — где она сейчас живет?
Светлана Лобода родилась в Ирпене под Киевом и начинала строить свою карьеру в Украине. Сначала она выступала в составе группы "ВИА Гра", но потом ушла в сольное плавание и ориентировалась в основном на российский рынок. Со временем Лобода достигла невероятных успехов в России и стала едва ли не главной звездой в стране-террористе.
Однако, когда в 2022 году началась полномасштабная война в Украине, Светлана поспешно сбежала из Москвы. Она заявила о своей проукраинской позиции, первое время даже пробовала говорить на украинском языке, но со временем вернулась к русскому. А вот жить в Украине не осталась, она поселилась в Европе.
Как оказалось, страной для жизни Лобода выбрала Латвию, она с семьей поселилась в Риге. Туда же она перевезла свою команду и начала строить музыкальный бизнес заново. При этом в 2023 году артистка заявила, что не собирается переводить на украинский язык свои песни, так как у нее большая русскоговорящая аудитория.
Кроме того, певица заявила, что не русский язык убивает украинских детей, а еще, что русский язык не принадлежит российским властям. Так что она продолжит работать на свою русскоговорящую аудиторию и выпускать российские песни.
Лобода также призналась, что планирует жить в Европе или Америке, выпускать и англоязычные песни. Также в ее репертуаре есть и новые украинские песни. А вот выступать в Украине Светлана, судя по всему, не стремится.
На ее странице в Instagram много фото и видео, а также анонсов с концертов в европейских городах. Недавно артистка, например, выступала в Казахстане. К слову, свой блог в соцсети Лобода также ведет на русском языке, посты с украинскими надписями появляются очень редко.
