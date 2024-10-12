Поет в рок-группе и получает много хейта: что известно о старшей дочери Поляковой и как она выглядит сейчас

Оля Полякова нередко защищает дочь Марию от нападок в сети

Украинская певица Оля Полякова, которая в этом году подала заявку на Нацотбор на Евровидение, воспитывает двух детей — 19-летнюю Марию и 12-летнюю Алису. Старшая дочь звезды с самого детства привлекает внимание СМИ, поклонников и хейтеров, а сама "королева ночи" яро защищает наследницу от нападок в сети.

Что стоит знать:

Маша Полякова — певица, выступающая в собственной рок-группе "ШВЫ"

Она является студенткой престижного музыкального колледжа Беркли в США

Девушка активно ведет блоги, но часто сталкивается с хейтом в сети

В своих блогах Маша Полякова нередко делится провокационными фото и подробностями своей личной жизни. "Телеграф" рассказывает, где учится, чем занимается и как выглядит сейчас девушка.

Что известно о Маше Поляковой

Мария пробует себя в разных направлениях — с 14 лет она ведет блог в Инстаграме (аудитория более 175 тысяч человек) и TikTok (свыше 360 тысяч фолловеров). Также дочь Поляковой пошла по стопам звездной матери — она занимается музыкой и выступает в собственной рок-группе "ШВЫ".

Машу Полякову часто называют копией мамы. Девушка обладает схожими чертами лица и часто появляется на публике с аналогичной пышной прической.

В 2022 году Мария окончила 11 класс и собиралась поступать в музыкальный колледж Беркли в Бостоне, однако из-за войны ее знаменитая мама не могла позволить себе оплатить дорогое обучение в США. В итоге девушка стала студенткой лондонского вуза по бесплатной программе для украинцев.

Уже в 2024 году стало известно, что Маша отправилась на учебу в Беркли. В сентябре молодая певица выпустила свой первый клип на песню Mary poppers.

Хейт и скандалы

Поляковой-младшей оставляют под фотографиями в Инстаграме обидные комментарии. Нередко девушку буллят из-за внешности и фигуры, но настоящие поклонники быстро встают на защиту любимицы. Приходится отстаивать дочь и Оли Поляковой, которая любит делиться в сети общими фото с Марией.

В марте 2023 года Маша попала в скандал из-за неуместных высказываний во время войны. Отдыхая в Париже, девушка выложила фото, где позирует на фоне Эйфелевой башни и целуется со своим парнем на одной из улочек Парижа. Однако возмутили людей не сами снимки, а подпись: "Хочу жить, а не выживать". После этого Мария удалила пост.

"Мне каждый день в соцсетях прилетает за то, что типа я сижу за границей и не поддерживаю свою страну. Хотя я каждый день выставляю какой-то пост или еще как-то помогаю", — говорила девушка.

Мария не хочет, чтобі ее сравнивали с известной матерью. "Я не Полякова. Я Мария Буряковская. Мамина фамилия у меня в соцсетях появилась еще в 2014 году. И это уже пошло, я имею большую аудиторию, которая знает меня как Машу Полякову. И начинать что-то заново делать, я не вижу смысла. Возможно, эта фамилия мне вредит в том плане, что я не могу что-то делать как обычный подросток, но она и помогает", — заявляла молодая артистка.

