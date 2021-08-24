"Как две сестрички": Оля Полякова поразила сходством со старшей дочерью

Поклонники Оли Поляковой отмечают, что певица выглядит младше своей старшей дочери.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее вступилась за свою старшую дочь, не только успешная певица, но очень заботливая и любящая мать. Артистка часто делится со своими поклонниками снимками и рассказами о своих дочерях.

Однако чаще все же на странице Оли в Инстаграме "светится" старшая дочь — 16-летняя Мария. А вот 9-летняя Алиса не особо "публичный человек".

23 августа в Мариинском парке прошла церемония награждения "Национальная легенда Украины" и праздничный концерт, в котором приняла участие и Оля Полякова. На своей странице в соцсети исполнительница поделилась снимками с выступления, на котором ее пришла поддержать дочь Мария.

Совместное фото с дочерью, как в прочем часто бывает, вызвало бурное обсуждение в сети, только на этот раз пользователи отметили не только невероятное сходство матери и дочери, а тот факт, что Ольга и Маша выглядят как ровесницы.

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова высказалась в сторону российского певца Валерия Меладзе, который в одном из интервью назвал украинскую артистку "фриком".