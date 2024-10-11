Была обручена, но свадьба так и не состоялась. Что известно о личной жизни легкоатлетки Ярославы Магучих

Украинская спортсменка сейчас избегает тем о личной жизни

Украинка Ярослава Магучих, которая выиграла "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике-2026, в помещении, состояла в длительных отношениях со спортсменом Назаром Степановым. Пара была помолвлена, но свадьба так и не состоялась и неизвестно, вместе ли они сейчас.

"Телеграф" решил узнать, что известно о Назаре Степановом. Мы выяснили, что сейчас легкоатлетка говорит о личной жизни.

Назар Степанов является сыном тренера Магучих, Татьяны Степановой. Он – профессиональный бегун, специализирующийся на дистанции 110 метров с барьерами (барьерист).

На чемпионате Европы U-20 спортсмен установил новый юниорский рекорд Украины, преодолев дистанцию за 13.69 секунды, и с любимой готовится штурмовать новые спортивные вершины.

Назар с мамой Татьяной. Фото: instagram.com/s.stepanov1977

"Планирую подготовиться к чемпионату Европы, потому что прошлое первенство в Иерусалиме, где я установил национальный рекорд в категории U-20, закончилось для меня только полуфиналом, поскольку там я столкнулся с чехом, и не получилось пройти в финал. Поэтому я буду делать все возможно, ведь у меня есть возможность тренироваться в лучших условиях. Так что будем надеяться, что все получится", — рассказал Назар в интервью obozrevatel.

Степанов установил национальный рекорд в категории U-20. Фото: instagram.com/s.stepanov1977

Барьерист с отцом Сергеем и Ярославой Магучих. Фото: instagram.com/s.stepanov1977

Помолвка с Ярославой Магучих

Отношения с Магучих начались с общих тренировок, а когда Назару исполнилось 16 лет, он стал приглашать коллегу на свидания. "Ну, во-первых, я влюбился в то, как она относится ко всему. Я видел, как она ведет себя на тренировках, какая она в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, еще она очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", – признался бегун.

Обручальное кольцо пара выбирала вместе в США, а уже дома в Украине при родителях Ярославы парень сделал предложение. Однако устраивать громкую свадьбу спортсмены не спешили из-за войны.

"Я тоже не знаю когда, потому что сейчас, вы видите, все очень сложно. В нашей стране продолжается война, поэтому я не знаю, где и каким будет место свадьбы и когда все произойдет", — заявил Степанов.

А в декабре 2025 года Магучих озадачила поклонников, резко заявив, что свадьба не состоится и не захотела никак комментировать личную жизнь. Однако неизвестно, это окончательный разрыв пары или временная пауза в отношениях, которые длились много лет. Но совместные снимки с возлюбленным Магучих перестала публиковать.

В марте 2026 года в интервью порталу "Жесткая атлетика" Магучих также рассказала, что в ближайшие два года не планирует детей, потому что сосредоточена на карьере.

