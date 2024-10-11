Була заручена, але весілля так і не відбулося. Що відомо про особисте життя легкоатлетки Ярослави Магучих

Українська спортсменка зараз уникає тем про особисте життя

Українка Ярослава Магучих, яка виграла "золото" на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2026 в приміщенні, перебувала у тривалих стосунках зі спортсменом Назаром Степановим. Пара була заручена, але весілля так і не відбулося і невідомо, чи разом вони зараз.

"Телеграф" вирішив дізнатися, що відомо про Назара Степанова. Ми з'ясували, що зараз легкоатлетка говорить про особисте життя.

Назар Степанов є сином тренерки Магучіх, Тетяни Степанової. Він — професійний бігун, який спеціалізується на дистанції 110 метрів з бар'єрами (бар'єрист).

На чемпіонаті Європи U-20 спортсмен встановив новий юніорський рекорд України, подолавши дистанцію за 13.69 секунди, та з коханою готується штурмувати нові спортивні вершини.

"Планую підготуватися до чемпіонату Європи, тому що минула першість в Єрусалимі, де я встановив національний рекорд у категорії U-20, закінчилась для мене тільки півфіналом, оскільки там я зіткнувся з чехом, і не вийшло пройти до фіналу. Тому я буду робити все можливе, адже у мене є змога тренуватися в найкращих умовах. Тож будемо сподіватися, що все вийде. А я це знаю", – розповів Назар в інтерв'ю obozrevatel.

Заручини з Ярославою Магучіх

Стосунки з Магучіх почалися зі спільних тренувань, а коли Назару виповнилося 16 років, він почав запрошувати колегу на побачення. "Ну, по-перше, я закохався в те, як вона ставиться до всього. Я бачив, як вона поводиться на тренуваннях, яка вона в житті. І мені це подобалося, тому я закохався в ці якості. Так, звісно, ще вона дуже гарна, і я не міг пройти повз таку дівчину", – зізнався бігун.

Обручку пара обирала разом у США, а вже вдома в Україні при батьках Ярослави хлопець зробив пропозицію. Проте влаштовувати гучне весілля спортсмени не поспішали через війну.

"Я теж не знаю коли, тому що зараз, ви бачите, все дуже складно. У нашій країні триває війна, тому я не знаю, де і яким буде місце весілля та коли все станеться", — заявив Степанов.

А у грудні 2025 року Магучих спантеличила шанувальників, різко заявивши, що весілля не відбудеться і не захотіла ніяк коментувати особисте життя. Однак невідомо, чи це остаточний розрив пари чи тимчасова пауза у стосунках, які тривали багато років. Але спільні знімки із коханим Магучих перестала публікувати.

У березні 2026 року в інтерв'ю порталу "Жорстка атлетика" Магучих також розповіла, що у найближчі два роки не планує дітей, бо зосереджена на кар'єрі.

