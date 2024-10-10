Зробила тату з тризубцем і Бандерою, але нев’їзна в Україну: де зараз і що говорить про війну співачка Наргіз
-
-
Співачка, яка працювала у Росії, підтримала українців, але є один нюанс
Відома співачка Наргіз Закірова, яка прославилася завдяки кар'єрі в Росії, відкрито виступила проти війни, розв'язаної проти України. Вона та сама артистка, яка викликала обурення росіян татуюванням із зображенням українського тризубця та Степана Бандери.
Що потрібно знати:
- Наргіз Закірова народилася у музичній родині у Ташкенті
- За антивоєнну позицію та слова "Стою з Україною" її депортували з Росії та на півстоліття заборонили в'їзд
- Співачка з американським паспортом та узбецьким корінням не боїться критикувати проросійських артистів
- Наразі артистка підтримує Україну, виконує українські пісні, проте знаходиться у "Миротворці"
Хто така Наргіз Закірова
Узбецька та американська співачка. Народилася 6 жовтня 1970 року (їй виповнилося 55 років) у Ташкенті, Узбекистан, у музичній сім’ї. Наприклад, мати Закірової була популярною в 1960-1970 роках естрадною співачкою, а батько — ударником в ансамблі дядька Батира Закірова.
Вперше Наргіз виступила на сцені у 4 роки. Навчалася на естрадному відділенні у республіканському цирковому училищі, виступала у гуртах. У 1995 році, вже будучи матір’ю, разом зі своїми батьками та дочкою емігрувала до США. Перші роки у Нью-Йорку працювала у магазині, відеосалоні, тату-салоні та виступала у ресторанах.
Початок кар’єри у Росії
У 2013 році Наргіз Закірова взяла участь у російському "Голосі", де потрапила до команди Леоніда Агутіна. Вже за рік почала співпрацювати з продюсером Максимом Фадєєвим. До 2019 року записувала з ним чимало синглів, у тому числі "Я – не твоя", "Ты моя нежность", "Беги" та інші. Цього ж року у пари виник конфлікт, і контракт між артистами було розірвано.
Що говорить Наргіз Закірова про війну
У 2017 році Наргіз було заборонено в’їзд в Україну через концерти в Криму. Співачка потрапила до "Миротворця" за "свідоме порушення державного кордону України".
Вже у березні 2022 року у своєму Інстаграмі співачка написала "Ні війні" та "Стою з Україною". 25 травня 2022 року артистку було затримано співробітниками правоохоронних органів після прибуття в аеропорт Домодєдово. Причиною стала її критика російського вторгнення в Україну, через що Наргіз депортували до Узбекистану і заборонили в’їзд до РФ терміном на 50 років — до 2072 року.
Пізніше Закірова заспівала українську пісню "Ой, у лузі червона калина". На відео зірка йде проїжджою частиною, а на її плечах — синьо-жовтий прапор.
Співачка також записувала відеозвернення, де критикує російських артистів-путіністів за їхні виступи на її батьківщині. "Чого ви всі сполошилися? Повторюся ще раз: їдьте і підтримуйте своїми піснями своїх солдатиків-окупантів. На Донбас чи в Бахмут. Чого ви всі в Ташкент претеся? Не треба до нас сюди їхати! Їдьте підтримувати своїх орків!", — сказала Наргіз.
Зірка також має українські символи. У неї є татуювання з українським тризубцем і портретом українського націоналіста Степана Бандери. Наргіз є громадянкою США, там вона живе із трьома дітьми. В інтерв'ю Дмитру Гордону у червні 2025 року співачка заявила, що не підтримує зв'язок із родичами з Узбекистану, оскільки вони схвалюють агресію РФ проти України.
