Зробила тату з тризубцем і Бандерою, але нев’їзна в Україну: де зараз і що говорить про війну співачка Наргіз

Співачка, яка працювала у Росії, підтримала українців, але є один нюанс

Відома співачка Наргіз Закірова, яка прославилася завдяки кар'єрі в Росії, відкрито виступила проти війни, розв'язаної проти України. Вона та сама артистка, яка викликала обурення росіян татуюванням із зображенням українського тризубця та Степана Бандери.

Що потрібно знати:

Наргіз Закірова народилася у музичній родині у Ташкенті

За антивоєнну позицію та слова "Стою з Україною" її депортували з Росії та на півстоліття заборонили в'їзд

Співачка з американським паспортом та узбецьким корінням не боїться критикувати проросійських артистів

Наразі артистка підтримує Україну, виконує українські пісні, проте знаходиться у "Миротворці"

Хто така Наргіз Закірова

Узбецька та американська співачка. Народилася 6 жовтня 1970 року (їй виповнилося 55 років) у Ташкенті, Узбекистан, у музичній сім’ї. Наприклад, мати Закірової була популярною в 1960-1970 роках естрадною співачкою, а батько — ударником в ансамблі дядька Батира Закірова.

Вперше Наргіз виступила на сцені у 4 роки. Навчалася на естрадному відділенні у республіканському цирковому училищі, виступала у гуртах. У 1995 році, вже будучи матір’ю, разом зі своїми батьками та дочкою емігрувала до США. Перші роки у Нью-Йорку працювала у магазині, відеосалоні, тату-салоні та виступала у ресторанах.

Наргіз у шкільні роки та в юності. Фото: uznayvse

Початок кар’єри у Росії

У 2013 році Наргіз Закірова взяла участь у російському "Голосі", де потрапила до команди Леоніда Агутіна. Вже за рік почала співпрацювати з продюсером Максимом Фадєєвим. До 2019 року записувала з ним чимало синглів, у тому числі "Я – не твоя", "Ты моя нежность", "Беги" та інші. Цього ж року у пари виник конфлікт, і контракт між артистами було розірвано.

Що говорить Наргіз Закірова про війну

У 2017 році Наргіз було заборонено в’їзд в Україну через концерти в Криму. Співачка потрапила до "Миротворця" за "свідоме порушення державного кордону України".

Вже у березні 2022 року у своєму Інстаграмі співачка написала "Ні війні" та "Стою з Україною". 25 травня 2022 року артистку було затримано співробітниками правоохоронних органів після прибуття в аеропорт Домодєдово. Причиною стала її критика російського вторгнення в Україну, через що Наргіз депортували до Узбекистану і заборонили в’їзд до РФ терміном на 50 років — до 2072 року.

Пізніше Закірова заспівала українську пісню "Ой, у лузі червона калина". На відео зірка йде проїжджою частиною, а на її плечах — синьо-жовтий прапор.

Співачка також записувала відеозвернення, де критикує російських артистів-путіністів за їхні виступи на її батьківщині. "Чого ви всі сполошилися? Повторюся ще раз: їдьте і підтримуйте своїми піснями своїх солдатиків-окупантів. На Донбас чи в Бахмут. Чого ви всі в Ташкент претеся? Не треба до нас сюди їхати! Їдьте підтримувати своїх орків!", — сказала Наргіз.

Зірка також має українські символи. У неї є татуювання з українським тризубцем і портретом українського націоналіста Степана Бандери. Наргіз є громадянкою США, там вона живе із трьома дітьми. В інтерв'ю Дмитру Гордону у червні 2025 року співачка заявила, що не підтримує зв'язок із родичами з Узбекистану, оскільки вони схвалюють агресію РФ проти України.

Раніше "Телеграф" писав про зрадницю України, яка прославилася у РФ. Дізнайтеся, що говорить про війну зірка російського серіалу "СашаТаня" Рубцова.