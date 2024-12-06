Шанувальники вважають її "чудотворною": як виглядає могила Ігоря Талькова, вбитого 33 роки тому (фото)

Розслідування справи про вбивство Талькова завершилося 2024 року

Радянський музикант Ігор Тальков, який прославився своїми композиціями "Чистые пруды" та "Летний дождь", помер у 1991 році внаслідок вогнепального поранення. Розслідування справи про його вбивство тривало 33 роки.

"Телеграф" вирішив нагадати, що трапилося із зіркою СРСР і кого суд визнав винним у його смерті. Також ми покажемо, як виглядає могила рок-музиканта.

Що сталося з Юрієм Тальковим

Відомий російський музикант Ігор Тальков був убитий 6 жовтня 1991 року у Палаці спорту "Ювілейний" у Санкт-Петербурзі під час концерту зірок радянської естради. У справі було кілька свідків та двоє підозрюваних.

Ігоря Талькова було вбито 33 роки тому під час концерту

Слідчі під час розслідування знайшли багато нестикувань і до кінця не могли зрозуміти мотиву вбивства виконавця. Кримінальну справу щодо Талькова кілька разів припиняли і її вдалося завершити лише 2024 року.

Згідно зі слідством, убивцею музиканта визнали концертного директора артиста Валерія Шляфмана, якого Тальков називав своїм близьким другом. Саме він займався всіма технічними моментами. Спочатку було встановлено, що Шляфман застрелив артиста випадково, коли цілився в Ігоря Малахова (охоронця та коханця співачки Азізи), з яким вступив у суперечку. У 1992 році Шляфман був заочно засуждений як обвинувачений за скоєння вбивства з необережності, адже на його сорочці знайшли сліди крові та пороху. Але коли справу відновили у 2021 році, розслідування встановило про причетність Шляфмана до скоєння умисного злочину.

У вбивстві Талькова звинуватили Валерія Шляфмана

Сам Шляфман після трагедії виїхав до Ізраїлю. Він не вважає себе винним у вбивстві та стверджує, що не втік від правосуддя. За словами Шляфмана, у смерті Талькова винен Ігор Малахов, який став першим підозрюваним у справі. Саме він здійснив два перші постріли, але одна куля влучила в підлогу, а друга — в апаратуру. Після цього зброя з його рук була вибита. Але за кілька секунд було здійснено третій постріл, який став фатальним для Талькова.

Підозрюваним у вбивстві співака був також Ігор Малахов

Є безліч інших версій щодо вбивства Талькова, деякі вважають, що Шляфмана підставили, інші кажуть, що все було заздалегідь підлаштовано і що концертний директор Талькова був співучасником Малахова. Пістолета, з якого стріляли в артиста, не знайшли, оскільки Азіза його забрала з місця події, потім передала Малахову і той викинув зброю.

Ігор Тальков отримав кулю у серці

Де похований Тальков і як виглядає його могила

Радянського артиста було поховано 9 жовтня 1991 року на Ваганьківському цвинтарі в Москві. Пам’ятник на могилі Ігоря Талькова виконаний у вигляді двометрового бронзового хреста, на якому написані молитви старослов’янською мовою.

Як виглядає могила Ігоря Талькова

Хрест стоїть на гранітній підкладці, на якій вигравірувана цитата з його пісні: "И поверженный в бою, я воскресну и спою". А за пам’ятником розташований кольоровий портрет артиста та ваза, в якій завжди стоять живі квіти від шанувальників.

Шанувальники вважаю могилу Талькова "чудотворною"

У ЗМІ кажуть, що могила Талькова є однією з найбільш відвідуваних, до неї часто приходять жінки, щоб помолитися за лікування своїх чоловіків від різних видів і форм залежностей. Через те, що Тальков був глибоко віруючим і помер не своєю смертю, його могилу багато шанувальників вважають "чудотворною".

Ігоря Талькова поховано на Ваганьківському цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила путініста Мойсеєва та чи встановили пам’ятник. Це місце забороняли фотографувати.