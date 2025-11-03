Рус

Спотворив себе і став копією Путіна. Як тепер виглядає фігурист Плющенко після пластики (фото)

Тетяна Кармазіна
Євген Плющенко і Путін
Євген Плющенко і Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Спортсмену не вистачає "надутої фізіономії"

Відомий російський фігурист Євген Плющенко зробив пластику у липні 2025 року. Спортсмен став схожим на президента Росії Володимира Путіна.

Що потрібно знати:

  • Євген Плющенко зробив невдалу пластичну операцію на очах
  • Після операції фігурист став виглядати схожим на Путіна
  • Спортсмен відомий своєю підтримкою вторгнення Росії до України
  • Він одружений з Яною Рудковською, пропагандисткою з українським корінням

Прихильник війни проти України цього літа ліг під ніж пластичного хірурга — результат виявився невдалим. Відомо, що Плющенко звернувся до фахівця, щоб позбутися мішків під очима, однак у клініці йому запропонували додатково зробити блефаропластику — операцію, за якої коригують шкіру навколо очей чи форму повік. Процедуру провів пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше працював над зовнішністю путініста Філіпа Кіркорова.

Євген Плющенко пластика
Плющенко пластика
пластика у Євгена Плющенка

На фото після пластичної операції видно, що фігурист змінив форму повік до невпізнання і буквально став схожим на російського диктатора. За словами російського журналіста Олександра Невзорова, для повної подібності Плющенку не вистачає, як у Путіна, "надутої фізіономії".

Можливо фігурист просто хотів стати схожим на свого фюрера, але тоді до "очей" треба було додати і загальну надутість фізіономії. Звичайно, Плющенко тепер може, нарешті, зіграти "упоротого лиса"

Олександр Невзоров

Плющенко як виглядає зараз Путін у молодості
Плющенко зараз і Путін у молодості

Нагадаємо, що Плющенко підтримує повномасштабне вторгнення Росії до України. 2022 року він провів пропагандистське льодове шоу із символікою окупантів — літерою Z. У вересні 2024 року фігурист попросив у президента РФ грант на нове льодове шоу, щоб воювати за Путіна на "спортивному фронті".

Плющенко пластика на віках
Як виглядає Плющенко після пластики - фото

До речі, одружений путініст на затятій пропагандистці з українським корінням. Раніше ми писали, що говорить про війну Яна Рудковська.

