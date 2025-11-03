Спотворив себе і став копією Путіна. Як тепер виглядає фігурист Плющенко після пластики (фото)

Спортсмену не вистачає "надутої фізіономії"

Відомий російський фігурист Євген Плющенко зробив пластику у липні 2025 року. Спортсмен став схожим на президента Росії Володимира Путіна.

Що потрібно знати:

Євген Плющенко зробив невдалу пластичну операцію на очах

Після операції фігурист став виглядати схожим на Путіна

Спортсмен відомий своєю підтримкою вторгнення Росії до України

Він одружений з Яною Рудковською, пропагандисткою з українським корінням

Прихильник війни проти України цього літа ліг під ніж пластичного хірурга — результат виявився невдалим. Відомо, що Плющенко звернувся до фахівця, щоб позбутися мішків під очима, однак у клініці йому запропонували додатково зробити блефаропластику — операцію, за якої коригують шкіру навколо очей чи форму повік. Процедуру провів пластичний хірург Тимур Хайдаров, який раніше працював над зовнішністю путініста Філіпа Кіркорова.

На фото після пластичної операції видно, що фігурист змінив форму повік до невпізнання і буквально став схожим на російського диктатора. За словами російського журналіста Олександра Невзорова, для повної подібності Плющенку не вистачає, як у Путіна, "надутої фізіономії".

Можливо фігурист просто хотів стати схожим на свого фюрера, але тоді до "очей" треба було додати і загальну надутість фізіономії. Звичайно, Плющенко тепер може, нарешті, зіграти "упоротого лиса" Олександр Невзоров

Плющенко зараз і Путін у молодості

Нагадаємо, що Плющенко підтримує повномасштабне вторгнення Росії до України. 2022 року він провів пропагандистське льодове шоу із символікою окупантів — літерою Z. У вересні 2024 року фігурист попросив у президента РФ грант на нове льодове шоу, щоб воювати за Путіна на "спортивному фронті".

Як виглядає Плющенко після пластики - фото

До речі, одружений путініст на затятій пропагандистці з українським корінням. Раніше ми писали, що говорить про війну Яна Рудковська.