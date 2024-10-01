Тато з Черкас, а дідусь зі Львова: що говорить про війну Яна Рудковська, яка має українське коріння

Як виявилося, у "патріотки" з РФ є і українське коріння по батьковій лінії

Яна Рудковська – відома в Росії телеведуча, музичний продюсер, підприємець. Також вона є колишнім продюсером співака Діми Білана. А ще вона світська левиця і дуже скандальна особистість з купою судових тяганин за плечима. Мало хто знає, що Рудковська має українське коріння по батьковій ліні, хоча під час війни Росії проти України підтримує політику Путіна.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Яну Рудковську та її українське коріння. А також, що вона каже про війну в Україні.

Яна Рудковська — що про неї відомо

Яна Рудковська відома в Росії світська левиця, телеведуча та підприємиця. Він народився у казахському місті Кустанай у родині військового. Майже відразу після її народження батька відправили у відрядження до Барнаула, де Яна виросла і в 1992 році закінчила середню школу. Відомо, що зараз їй 49 років і вона одружена з російським фігуристом Євгеном Плющенком.

Яна Рудковська та Євген Плющенко. Фото: Getty Images

Примітно, що батько Яни Рудковської – Олександр Рудковський – українець. Він родом із Черкас. А ось її дідусь взагалі зі Львова. Тоді як мати Світлана — росіянка.

Сама Яна Рудковська ідентифікує себе як росіянка і називає себе патріоткою своєї країни Росії. За останній інформацією в мережі, батьки Рудковської живуть у Сочі.

Що Рудковська говорить про війну в Україні

24 лютого 2022 року Яна Рудковська написала в соцмережі пост, у якому поділилася своїми емоціями від новин про початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїй публікації телезірка сподівалася, що країни швидко домовляться та буде мир.

"Це все страшно і не вкладається в голові. Я дуже сподіваюся, що всі домовляться між собою і буде мир. Нашим дітям потрібне мирне небо! У мене тато — українець із Черкас, мій дідусь зі Львова. У мене дуже багато друзів та родичів живе в Україні. Я люблю українських артистів. У мене багато друзів із сфери бізнесу — вони всі чудові люди. Нам усім потрібний мир!", — написала Яна Рудковська. Однак, невдовзі вона, очікувано, видалила свій пост.

Яна Рудковська. Фото: Getty Images

Трохи згодом Рудковська поскаржилася, що її атакують "боти з України". Її номер телефону злили в мережу і вона почала отримувати безліч дзвінків та повідомлень із прокльонами та образами. З’ясувалося, що контакти деяких російських зірок нібито оприлюднила в мережі колишній продюсер шоу "Орел і решка" Марія Гранкіна.

У жовтні 2022 року Яна Рудковська чіткіше окреслила свою путіністичну позицію. Вона прокоментувала пост у Твіттері Ілона Маска, який пропонував провести ще один референдум у Криму та остаточно віддати півострів Росії. Тоді Рудковська написала: "Або Ілон найголовніший лиходій планети Земля і в нього є свій хитрий план, або він наш засланий козачок? Версія, що він потрапив під чари російської космонавтки, також мають місце!".

Яна Рудковська. Фото: Getty Images

Путіністської позиції дотримується і чоловік Рудковської відомий фігурист Сергій Плющенко, який неодноразово говорив про те, що довіряє Путіну та уряду РФ.

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