Папа из Черкасс, а дедушка со Львова: что говорит о войне Яна Рудковская, у которой есть украинские корни

Как оказалось, у "патриотки" из РФ есть и украинские корни по отцовской линии

Яна Рудковская — известная в России телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Также она является бывшим продюсером певца Димы Билана. А еще светская львица и весьма скандальная личность с кучей судебных тяжб за плечами. Мало кто знает, что Рудковская имеет украинские корни по отцовской линии, хотя во время войны России против Украины поддерживает политику Путина.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Яне Рудковской и ее украинских корнях. А также, что она говорит о войне в Украине.

Яна Рудковская — что о ней известно

Яна Рудковская известная в России светская львица, телеведущая и предприниматель. Он родилась в казахском городе Костанай в семье военного. Почти сразу после ее рождения отца отправили в командировку в Барнаул, где Яна выросла и в 1992 году окончила среднюю школу. Известно, что сейчас ей 49 лет и она замужем за российским фигуристом Евгением Плющенко.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Getty Images

Примечательно, что отец Яны Рудковской — Александр Рудковский — украинец. Он родом из Черкасс. А вот ее дедушка вообще со Львова. Тогда как мама Светлана — россиянка.

Сама Яна Рудковская идентифицирует себя как россиянка, и называет себя патриоткой своей страны России. По последний информациив сети, родители Рудковской живут в Сочи.

Что Рудковская говорит о войне в Украине

24 февраля 2022 года Яна Рудковская написала в соцсети пост, в котором поделилась своими эмоциями от новостей о начале полномасштабного российского вторжения в Украину. В своей публикации телезвезда надеялась, что страны быстро договорятся и будет мир.

"Это все страшно и не укладывается в голове. Я очень надеюсь, что все договорятся между собой и будет мир. Нашим детям нужно мирное небо! У меня папа — украинец из Черкасс, мой дедушка из Львова. У меня очень много друзей и родственников живет на Украине. Я люблю украинских артистов. У меня много друзей из сферы бизнеса — они все потрясающие люди. Нам всем нужен мир!", — написала Яна Рудковская. Однако, вскоре она, ожидаемо, удалила свой пост.

Яна Рудковская. Фото: Getty Images

Чуть позже Рудковская пожаловалась, что ее атакуют "боты из Украины". Ее номер телефона слили в сеть и она начала получать множество звонков и сообщений с проклятиями и оскорблениями. Позже выяснилось, что контакты некоторых российских звезд якобы обнародовала в сети бывший продюсер шоу "Орел и решка" Мария Гранкина.

В октябре 2022 года Яна Рудковская более четко обозначила свою путинистическую позицию. Она прокомментировала пост в Твиттер Илона Маска, который предлагал провести еще один референдум в Крыму и окончательно отдать полуостров России. Тогда Рудковская написала: "Или Илон самый главный злодей планеты Земля и у него есть свой хитрый план, или он наш засланный казачок? Версия, что он попал под чары русской космонавтки, также имеют место быть!".

Яна Рудковская. Фото: Getty Images

Путинисткой позиции придерживается и муж Рудковской известный фигурист Сергей Плющенко, который не раз говорил о том, что доверяет Путину и правительству РФ.

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