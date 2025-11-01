На шоу "Холостяк" помітили жіночу версію Арестовича: хто вона (фото)

Вона і модель, і медик, і психолог, а також "Міс Україна"

У мережі українці пожартували про учасницю нового сезону реаліті-шоу "Холостяк" Софію Шамію, порівнявши її з колишнім радником Офісу президента України та скандальним блогером Олексієм Арестовичем.

Що треба знати:

У новому випуску "Холостяка" шоу зі скандалом покинула "Міс Україна 2023" Софія Шамія

Глядачі у Threads охрестили її "жіночою версією Арестовича"

Софія Шамія має низку навичок, про які вона невпинно розповідала у проєкті

У п'ятницю, 31 жовтня, відбувся третій випуск нового сезону романтичного проєкту "Холостяк", де цього разу головним героєм є відомий український актор Тарас Цимбалюк. Вже під час випуску зі скандалом шоу покинула учасниця Софія Шамія, яка має титул "Міс Україна 2023".

Софія Шамія покинула 14 сезон "Холостяка"

Несподіваний відхід дівчини щиро здивував шанувальників популярного реаліті, проте у мережі не тільки співчувають Софії, але й кепкують з неї. Річ у тім, що "Міс Україну" деякі користувачі в обговоренні у Threads порівняли зі скандальним Арестовичем, який не раз приписував собі різні професії та навички, та всіляко вихвалявся цим: нібито він і розвідник, і блогер, і пропагандист, і актор, сценарист, військовий експерт, організатор і так далі. Подібну поведінку підмітили й у Шамії, якій лиш у жовтні виповнився 21 рік.

Якби біполярка була людиною: - я міс Україна - я зустрічалась з якудза - я з дитинства люблю дітей - я віддала 10к $ боргу за місяць жартують про Софію у мережі

- я вчу людей позувати - я вчусь в медичному - я психолог - і я міс України, якщо забули вже до цього часу пишуть у Threads про учасницю шоу

"Маленький Арестович", "Про жіночу версію Арестовича вже писали", — доповнюють користувачі у соцмережі.

Нагадаємо, що Софія Шамія відома не тільки, як конкурсантка краси. Вона сім років присвятила танцям, а нині навчається у медичному університеті та викладає фотопозування й дефіле. Також, за словами дівчини, вона займається благодійністю.

Софії Шамії 21 рік. Фото: instagram.com/holostyakstb

