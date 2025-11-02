Лорак дивно заговорила про "сексуальність" 14-річної дочки: як змінилася дівчинка і чи була пластика (фото)

Останні роки Софію невпинно критикують у мережі

Скандальна співачка та зрадниця України Ані Лорак дивно висловилася про сексуальність своєї неповнолітньої доньки. Софії Налчаджіоглу зараз 14 років.

Що потрібно знати:

Ані Лорак публічно обговорила "сексуальність" своєї дочки

14-річна дівчинка хоче виглядати доросліше і приміряє одяг, що облягає

Підліткові фото Софії викликають чутки про її пластику

Днями виконавиця заявила в інтерв’ю росЗМІ, що її єдина дочка хоче виглядати доросліше, тому пробує для себе одяг, що облягає. Крім цього, Лорак публічно заговорила про "сексуальність" неповнолітньої дівчинки.

Зараз уже, звичайно, вона дорослішає, їй подобаються силуетні вбрання, бо дівчинка хоче виглядати сексуально. Подобаються жіночні образи, тому що перехідний вік заявила Лорак

Як зараз виглядає Софія і чи була пластика

З раннього дитинства Софія привертала до себе увагу публіки, а її зовнішність згодом зазнала помітних змін. У дитинстві вона була пухкою дівчинкою з темним волоссям і виразними очима.

З роками її зовнішність змінювалася: обличчя стало худішим, волосся — прямим і світлішим по відтінку. Особливо зміни стали помітними у віці 12-13 років, коли Софія активно почала вести соціальні мережі та публікувати свої знімки. Не обійшлося й без критики: частина користувачів висловлювала думки щодо можливих пластичних операцій, хоча офіційного підтвердження цього немає. Серед шанувальників Лорак ходять чутки, що дівчинка могла зробити пластику носа.

Софія Налчаджіоглу Софія Налчаджіоглу

Нагадаємо, що батьком дівчинки є турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, який був одружений з Ані Лорак з 2009 по 2019 рік. Після розлучення Софія залишилася жити з мамою у Росії, а з батьком зустрічається іноді за кордоном.