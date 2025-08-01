Живе як королева, поки будинки українців руйнує Росія: як виглядає палац запроданки Ані Лорак
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Будинок зроблений з цегли та оснащений мармуровими сходами
Відома співачка Ані Лорак, яка народилася в Україні та виховувалась в інтернаті, продалася за криваві рублі. Артистка мовчить про війну та продовжує займатися концертною діяльністю в Російській Федерації.
Поки путінська армія обстрілює українські міста та залишає наших громадян без даху над головою, запроданка Ані Лорак насолоджується життям у своєму палаці. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає особняк співачки у Підмосков’ї.
Ані Лорак — шлях від інтернату до розкішного особняка
Співачка Ані Лорак народилася у Чернівцях, але її дитинство було тяжким, до сьомого класу майбутній зірці довелося жити в інтернаті. Але у 14 років вона почала брати активну участь у музичних конкурсах, і саме тоді її талант помітив продюсер Юрій Фалеса. З цього моменту життя співачки кардинально змінилося, адже під його керівництвом вона стрімко набирала популярності.
Свою кар’єру Лорак розвивала переважно в Росії — і саме там вирішила залишитись. І навіть коли Кремль розпочав криваву війну проти України, щоб не втратити популярності, Ані Лорак вирішила мовчати про вбивства своїх співгромадян, ставши зрадницею.
Як виглядає палац Ані Лорак у Підмосков’ї
Елітний особняк запроданки знаходиться в багатому селищі Agalarov Estate. У ньому вона раніше жила з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу, а зараз із дочкою Софією та, ймовірно, з новим чоловіком.
Її маєток вражає не лише виглядом, а й розкішним інтер’єром. Вартість такого палацу орієнтовно складає 4-5 мільйонів доларів. Будинок зроблений з цегли й оснащений мармуровими сходами з кованим поруччям, на яких Ані Лорак любить фотографуватися.
На території особняка є літня тераса, басейн, камін, пральня. Сам будинок облаштований дорогими меблями, у ньому дизайнерський ремонт. Ані Лорак має простору гардеробну, спортзал та домашню студію звукозапису.
"Телеграф" писав раніше, що відомо про батька запроданки Ані Лорак. Він радів, що дочка "не продалася" Росії 15 років тому.