Будинок зроблений з цегли та оснащений мармуровими сходами

Відома співачка Ані Лорак, яка народилася в Україні та виховувалась в інтернаті, продалася за криваві рублі. Артистка мовчить про війну та продовжує займатися концертною діяльністю в Російській Федерації.

Поки путінська армія обстрілює українські міста та залишає наших громадян без даху над головою, запроданка Ані Лорак насолоджується життям у своєму палаці. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає особняк співачки у Підмосков’ї.

Ані Лорак — шлях від інтернату до розкішного особняка

Співачка Ані Лорак народилася у Чернівцях, але її дитинство було тяжким, до сьомого класу майбутній зірці довелося жити в інтернаті. Але у 14 років вона почала брати активну участь у музичних конкурсах, і саме тоді її талант помітив продюсер Юрій Фалеса. З цього моменту життя співачки кардинально змінилося, адже під його керівництвом вона стрімко набирала популярності.

Ані Лорак зрадила Україну і мовчить про війну

Свою кар’єру Лорак розвивала переважно в Росії — і саме там вирішила залишитись. І навіть коли Кремль розпочав криваву війну проти України, щоб не втратити популярності, Ані Лорак вирішила мовчати про вбивства своїх співгромадян, ставши зрадницею.

Ані Лорак живе у розкішному особняку у Підмосков’ї

Як виглядає палац Ані Лорак у Підмосков’ї

Елітний особняк запроданки знаходиться в багатому селищі Agalarov Estate. У ньому вона раніше жила з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу, а зараз із дочкою Софією та, ймовірно, з новим чоловіком.

Елітне селище Ані Лорак у Росії

Її маєток вражає не лише виглядом, а й розкішним інтер’єром. Вартість такого палацу орієнтовно складає 4-5 мільйонів доларів. Будинок зроблений з цегли й оснащений мармуровими сходами з кованим поруччям, на яких Ані Лорак любить фотографуватися.

Ані Лорак на тлі свого палацу

На території особняка є літня тераса, басейн, камін, пральня. Сам будинок облаштований дорогими меблями, у ньому дизайнерський ремонт. Ані Лорак має простору гардеробну, спортзал та домашню студію звукозапису.

У Ані Лорак є простора гардеробна та свій спортзал

Будинок Ані Лорак оцінюють у 4-5 мільйонів доларів

Ані Лорак живе як королева в Росії

"Телеграф" писав раніше, що відомо про батька запроданки Ані Лорак. Він радів, що дочка "не продалася" Росії 15 років тому.