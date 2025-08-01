Дом сделан из кирпича и оснащен мраморной лестницей

Известная певица Ани Лорак, которая родилась в Украине и воспитывалась в интернате, продалась за кровавые рубли. Артистка молчит о войне и продолжает заниматься концертной деятельностью в Российской Федерации.

Пока путинская армия обстреливает украинские города и оставляет наших граждан без крова над головой, запроданка Ани Лорак наслаждается жизнью в своем дворце. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит особняк певицы в Подмосковье.

Ани Лорак — путь от интерната к роскошному особняку

Певица Ани Лорак родилась в Черновцах, но ее детство было тяжелым, до седьмого класса будущей звезде пришлось жить в интернате. Но в 14 лет она начала активно участвовать в музыкальных конкурсах, и именно тогда ее талант заметил продюсер Юрий Фалеса. С этого момента жизнь певицы кардинально изменилась, ведь под его руководством она стремительно набирала популярность.

Ани Лорак предала Украину и молчит о войне

Свою карьеру Лорак развивала преимущественно в России — и именно там решила остаться. И даже когда Кремль начал кровавую войну против Украины, чтобы не потерять популярность, Ани Лорак решила молчать об убийствах своих сограждан, став предательницей.

Ани Лорак живет в роскошном особняке в Подмосковье

Как выглядит дворец Ани Лорак в Подмосковье

Элитный особняк запроданки находится в богатом поселке Agalarov Estate. В нем она ранее жила с бывшим супругом Муратом Налчаджиоглу, а сейчас с дочерью Софией и, вероятно, с новым мужем.

Элитный поселок Ани Лорак в России

Ее имение поражает не только видом, но и роскошным интерьером. Стоимость такого дворца ориентировочно составляет 4-5 миллионов долларов. Дом сделан из кирпича и оснащен мраморной лестницей с кованными перилами, на которой Ани Лорак любит фотографироваться.

Ани Лорак на фоне своего дворца

На территории особняка есть летняя терраса, бассейн, камин, прачечная. Сам дом обустроен дорогой мебелью, в нем дизайнерский ремонт. У Ани Лорак есть просторная гардеробная, спортзал и домашняя студия звукозаписи.

У Ани Лорак есть просторная гардеробная и свой спортзал

Дом Ани Лорак оценивают в 4-5 миллионов долларов

Ани Лорак живет как королева в России

"Телеграф" писал ранее, что известно об отце запроданки Ани Лорак. Он радовался, что дочь "не продалась" России 15 лет назад.