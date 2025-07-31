Остается жить в Украине? Как выглядит мама запроданки Ани Лорак, которая отдала ее в интернат

Певица не часто показывает маму в соцсетях и не рассказывает о ней

Ани Лорак — популярная российская певица с украинскими корнями, которая предпочитает молчать о войне и решила остаться в России после полномасштабного вторжения. Поговаривали, что артистка уже получила российский паспорт и вероятно закрыла себе путь назад в Украину. А вот ее мама, вероятно, остается жить в Черновцах, пока дочь зарабатывает кровавые рубли.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о маме Ани Лорак Жанне Линьковой, которая в детстве отдала певицу в интернат.

Ани Лорак предала Украину и строит карьеру в России

Мама Ани Лорак — что о ней известно?

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) родилась в небольшом городе Кицмань Черновицкой области. Ее мама Жанна Линькова трижды была замужем и родила четырех детей: дочь Каролину и троих сыновей — Сергея, Игоря и Андрея. Жили они бедно в маленьком доме. А отец Лорак ушел от матери еще до рождения дочери.

Ани Лорак с мамой Жанной Линьковой в детстве

Когда родился самый младший сын Жанна Линькова приняла непростое решение — отдать Каролину и Сергея в интернат. Там детей хотя бы нормально кормили, а сама Жанна из часто навещала. Это было вынужденное решение, так как женщина работала диктором Черновицкого областного радио и телевидения, мало бывала дома и не в состоянии была прокормить четырех детей одновременно.

Лорак в молодости с мамой и отцом

Сама Ани Лорак в своих интервью не скрывала тяжелое детство в интернате. Однако утверждала, что не обижается на маму и понимает ее решение так поступить. Певица редко показывает Жанну Линькову в соцсетях, однако из тех постов, что есть, можно сделать вывод, что они в хороших отношениях. Кроме того, Лорак все время, когда начала зарабатывать, помогает маме деньгами и сделала ей ремонт в квартире.

Ани Лорак с мамой Жанной и дочерью Софией

Где сейчас Жанна Линькова неизвестно. Вероятно, она остается жить в Черновцах даже во время войны. Либо же, если Лорак забрала ее к себе, то тщательно это скрывает от общественности.

Ани Лорак с мамой Жанной Линьковой

Ани Лорак с мамой Жанной Линьковой

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