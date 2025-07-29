Певицу могут привлечь к ответственности из-за самоубийства ее бывшего мужа

Украинская певица-запроданка Анна Седокова может быть втянута в разбирательства относительно самоубийства ее экс-мужа Яниса Тиммы. Родственники умершего баскетболиста намерены притянуть певицу к ответственности, обвиняя именно ее в доведении до самоубийства своего экс-мужа.

"Телеграф" рассказывает подробности этого дела — в чем именно обвиняют Анну Седокову и почему она может лишится не только свободы, но и имущества, нажитого совместно с Янисом Тиммой.

Седокова может сесть в тюрьму?

Анна Седокова — украинская певица-киевлянка и бывшая солистка группы "ВИА Гра". После начала сольной карьеры она предпочла работать в российском шоу-бизнесе, а во время войны в Украине решила молчать и не осуждать политику Кремля, чтобы и дальше зарабатывать кровавые рубли.

Певица Анна Седокова не контактирует с родственниками экс-мужа

В декабре 2024 года в жизни Седоковой случилось трагическое событие — покончил с собой ее молодой муж баскетболист Янис Тимма, с которым она накануне развелась. Это стало настоящим ударом для певицы, особенно для ее репутации.

Теперь же родственники покончившего с собой Тиммы заявляют о намерении привлечь Седокову к ответственности. Они считают, что именно Анна довела его до самоубийства. Как пишут российские телеграмм-паблики, свои обвинения представители семьи Яниса аргументируют тем, что судмедэкспертиза показала, что баскетболист был ментально здоров. А в организме бывшего игрока "Зенита" и "Олимпиакоса" не нашли следов наркотиков.

Анна Седокова и Янис Тимма были в браке четыре года

По словам экспертов, Янис Тимма был человеком эмоциональным и склонным к демонстративному поведению. Косвенные признаки указывают на то, что в последнее время он был в депрессии, что и могло подтолкнуть его к суициду.

Семья баскетболиста собирается провести еще одну посмертную психо-экспертизу, которая должна показать, что именно стало причиной депрессии у Яниса. Также родственники настаивают на открытии нового дела по статье доведения до самоубийства — обвиняют в этом бывшую жену Тиммы Анну Седокову. И если дело заведут, а вина будет доказана, певица может сесть в тюрьму.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году

Кроме того, близкие спортсмена собирают документы, чтобы оспаривать в суде брачный договор Седоковой и Тиммы. Они собираются отнять у певицы недвижимость, нажитую в браке со спортсменом.

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