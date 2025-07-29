Зрадниця Сєдокова може опинитися у в’язниці: це пов’язано зі смертю її ексчоловіка

Співачку можуть притягнути до відповідальності через самогубство її колишнього чоловіка

Українська співачка-запроданка Ганна Сєдокова може бути втягнута у розслідування щодо самогубства її ексчоловіка Яніса Тімми. Родичі померлого баскетболіста мають намір притягнути співачку до відповідальності, звинувачуючи саме її у доведенні до самогубства свого ексчоловіка.

"Телеграф" розповідає подробиці цієї справи — у чому саме звинувачують Ганну Сєдокову і чому вона може втратити не лише свободу, а й майно, нажите спільно з Янісом Тіммою.

Сєдокова може сісти до в’язниці?

Ганна Сєдокова – українська співачка-киянка та колишня солістка гурту "ВІА Гра". Після початку сольної кар’єри вона віддала перевагу роботі в російському шоу-бізнесі, а під час війни в Україні вирішила мовчати і не засуджувати політику Кремля, щоб і надалі заробляти криваві рублі.

Співачка Ганна Сєдокова не контактує із родичами екс-чоловіка

У грудні 2024 року в житті Сєдокової сталася трагічна подія — наклав на себе руки її молодий чоловік баскетболіст Яніс Тимма, з яким вона напередодні розлучилася. Це стало справжнім ударом для співачки, особливо для її репутації.

Тепер же родичі Тімми, який наклав на себе руки через повішання, заявляють про намір притягнути Сєдокову до відповідальності. Вони вважають, що саме Ганна довела його до самогубства. Як пишуть російські телеграм-пабліки, свої звинувачення представники родини Яніса аргументують тим, що судмедекспертиза показала, що баскетболіст був здоровим ментально. А в організмі колишнього гравця "Зеніту" та "Олімпіакосу" не знайшли слідів наркотиків.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма були у шлюбі чотири роки

За словами експертів, Яніс Тімма був людиною емоційною і схильною до демонстративної поведінки. Непрямі ознаки вказують на те, що останнім часом він був у депресії, що могло підштовхнути його до суїциду.

Сім’я баскетболіста збирається провести ще одну посмертну психо-експертизу, яка має показати, що саме спричинило депресію у Яніса. Також родичі наполягають на відкритті нової справи за статтею доведення до самогубства — звинувачують у цьому колишню дружину Тімми Анну Сєдокову. І якщо справу заведуть, а провину буде доведено, співачка може сісти до в’язниці.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма одружилися у 2020 році.

Крім того, близькі спортсмена збирають документи, щоб оскаржувати в суді шлюбний договір Сєдокової та Тімми. Вони збираються відібрати у співачки нерухомість, нажиту в шлюбі зі спортсменом.

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