У Москві знайшли мертвим молодого ексчоловіка Анни Сєдокової Яніса Тімму (фото)

У Москві знайшли мертвим колишнього чоловіка співачки Анни Сєдокової

У ніч проти 17 грудня у Москві знайшли мертвим молодого латвійського баскетболіста Яніса Тімму, який був чоловіком співачки Анни Сєдокової. За попередньою інформацією, 32-річний спортсмен наклав на себе руки на тлі розлучення зі співачкою. Пара розлучилася на початку грудня з ініціативи Сєдокової.

За даними російських пабліків, мертве тіло Яніса Тімма виявили в хостелі, розташованому за три кілометри від будинку Анни Седокової. Поруч із ним лежав телефон із написом на заставці: "Позвоните Анне", а також було вказано номер телефону співачки.

Варто зазначити, що напередодні, 16 грудня, Яніс Тімма публічно привітав Анну Сєдокову з днем народження, яка відзначила 42-річчя. З постів та сторіс баскетболіста, у нього залишилися почуття до дружини навіть після розлучення.

При цьому причиною розлучення пари стали проблеми у відносинах, вони часто сварилися. З чуток, ці сварки були через гроші, тому що Тімма деякий час був змушений жити за рахунок дружини-співачки. Сама ж Анна Седокова в одному з інтерв’ю розповідала, що вони з чоловіком розлучалися і йшли один від одного разів з двадцять. І у жовтні співачка подала на розлучення у Москві. На початку грудня стало відомо, що пару розлучили після 4 років офіційного шлюбу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала зрадниця Седокова до пластичних операцій. Вона зробила собі нове обличчя.