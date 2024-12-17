В Москве нашли мертвым молодого экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тимму (фото)

В Москве нашли мертвым бывшего мужа певицы Анны Седоковой

В ночь на 17 декабря в Москве нашли мертвым молодого латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который был мужем певицы Анны Седоковой. По предварительной информации, 32-летний спортсмен наложил на себя руки на фоне расставания с певицей. Пара развелась в начале декабре по инициативе Седоковой.

По данным российских пабликов, мертвое тело Яниса Тимма обнаружили в хостеле, расположенном в трёх километрах от дома Анны Седоковой. Рядом с ним лежал телефон с надписью на заставке: "Позвоните Анне", а также был указан номер телефона певицы.

Стоит отметить, что накануне, 16 декабря, Янис Тимма публично поздравил Анну Седокову с днем рождения, которая отметила 42-летие. Из постов и сторис баскетболиста, у него остались чувства к жене даже после развода.

При этом причиной расставания пары стали проблемы в отношениях, они часто ссорились. По слухам, эти ссоры были из-за денег, так как Тимма некоторое время был вынужден жить за счет жены-певицы. Сама же Анна Седокова в одном из интервью рассказывала, что они с мужем расставались и уходили друг от друга раз двадцать. И в октябре певица подала на развод в Москве. В начале декабря стало известно, что пару развели после 4 лет официального брака.

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